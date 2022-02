Denklingen siegt im VfL-Derby gegen Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

Auch wenn‘s nur der Vorbereitung diente: Die beiden Bezirksliga-Spitzenreiter Denklingen (dunkel) und Kaufering (weiß) schenkten sich auf edlem Kunstrasen am Bürger- und Vereinezentrum Denklingen nichts. Die Hausherren behielten mit 2:0 die Oberhand. © Markus Mueller-Hahl

Denklingen/Kaufering – Wer ist der bessere Bezirksliga-Tabellenführer? Das war die Frage beim Vorbereitungs-Derby zwischen dem VfL Denklingen (Erster in der Oberbayern-­Gruppe) und dem VfL Kaufering (Erster in der Schwaben Süd-Gruppe). Die (vordergründige) Antwort lautete: Denklingen.

Denn die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge entschied das Prestige-Duell vor gut 200 Zuschauern mit 2:0 für sich, feierte damit nach drei Testspiel-Niederlagen in Folge den ersten Sieg nach der Winter­pause. Allerdings muss man anmerken, dass es ein etwas ungleicher Vergleich war, denn die Gastgeber haben zwei Wochen Trainings-Vorsprung, da sie früher in die Rückrunde starten als das Team von Coach Ben Enthart.



Bemerkenswert waren noch zwei Dinge: Zum einen kann Denklingen auch ohne Treffer von Top-Torjäger Simon Ried gewinnen, zum anderen war nach dem Spiel von Rivalität nichts mehr zu spüren. Gemeinsam saßen Denklinger und Kauferinger hinterher lange beim gemeinsamen Essen im neuen Vereinsheim zusammen. Faire Worte auch von Ansorge in Richtung seines Kollegen und Freundes Enthart: „Es war gerade in der ersten Halbzeit ein sehr intensives Superspiel beider Mannschaften mit hohem Tempo auf sehr gutem Bezirksliga-Niveau. In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass wir schon länger im Training sind. Trotz der Niederlage muss man sich um Kaufering mit dieser starken Truppe keine Sorgen machen.“



Trainer-Kollege Enthart zeigte sich als fairer Verlierer: „In der zweiten Halbzeit konnten wir körperlich und läuferisch nicht mehr mithalten. Das habe ich erwartet, da hat man gemerkt, dass Denklingen einfach zwei Wochen weiter ist.“ Daher auch kein Vorwurf an seine Jungs – und ebenfalls ein Kompliment an den Gegner: „Wir wissen alle, dass Denklingen eine sehr gute Mannschaft hat.“



Die beiden Tore fielen logischerweise erst in der zweiten Halbzeit. Nach einer Ecke brachte Kapitän Armin Sporer Denklingen mit einem sehenswerten Drehschuss ins lange Eck in Führung (63.) und Dominik Karg stellte kurz vor Schluss nach einem schönen Pass von Tim Ried (Cousin von Torjäger Simon Ried) den 2:0-Endstand her.



Für die Denklinger steht jetzt ein „verlängertes Trainingswochenende“ an: „Wir arbeiten von Donnerstag bis Sonntag – Training am Freitag und Samstag, dazu zwei Testspiele“, erklärt Ansorge. Am Donnerstag (19.15 Uhr) empfängt der VfL Denklingen Schwaben-Bezirksligist TSV Mindelheim und am Sonntag (15 Uhr) Kreisliga-Tabellenführer SVO Germaringen. Das ist bereits die Generalprobe für den Punktspiel-Auftakt am Sonntag, 5. März (15 Uhr), beim SV Raisting.



Der VfL Kaufering (erstes Punktspiel am 19. März gegen Haunstetten) testet am Samstag (13.45 Uhr) auf eigener Anlage gegen Kreisklassen-Spitzenreiter SV Unterdiessen. „Wir wollten eigentlich noch gegen Egg an der Günz und Raisting spielen. Beide Spiele wurden aber kurzfristig abgesagt, da bei denen die Punktrunde schon früher beginnt“, sagt VfL-Coach Enthart. „Deshalb sind wir sehr froh, dass wir mit Unterdiessen noch auf die Schnelle einen sehr interessanten Gegner gefunden haben.“ Ansonsten Vorbereitungs-Alltag in Kaufering. Enthart: „Diese Woche stehen wieder drei Trainingseinheiten auf dem Programm.“