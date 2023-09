Denklingen feiert „König Simba“

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

König der Standards: Simon Ried (rechts) traf dreimal für den VfL Denklingen. © Ernstberger

Landkreis – Sieg und Niederlage bei den Landkreis-Bezirksli­gisten: Jubel in Denklingen, Ernüchterung bei Jahn Landsberg. Beide Teams sind jetzt Tabellennachbarn mit je zehn Punkten.

Der VfL Denklingen hatte am Sonntag harte Konkurrenz: Zeitgleich zum Heimspiel gegen die DJK Pasing holte die Basketball-Nationalmannschaft den Weltmeister-­Titel nach Deutschland. Die TV-Übertragung (und die hochsommerlichen Temperaturen) kosteten natürlich Zuschauer. Doch die, die gekommen waren, durften sich über eine prima Leistung und einen verdienten 4:1-Sieg des VfL freuen. Wiedergutmachung für das 2:5 letzte Woche in Haidhausen gelungen.



Mann des Sonntags war Simon Ried. Trainer Markus Ansorge hatte taktisch umgestellt, ließ ihn auf der 10er-Position ran (und Hannes Rambach in der Innenverteidigung). Gelungene Schachzüge, denn „Simba, der König der Standards“ fühlte sich da sichtlich wohl und erzielte die ersten drei Tore. Das 1:0 mit einem direkt verwandelten Freistoß (12.), das 2:0 per Elfmeter (36.) und das 3:1 (57.) nach einem langen Ball von Keeper Manuel Seifert und Kopfball-Verlängerung von Kapitän Armin Sporer. Den Schlusspunkt setzte Magnus Ahmon in der Nachspielzeit – zwei Minuten, nachdem er für Ried eingewechselt worden war. „Eine gute Reaktion, die Umstellungen haben sich bezahlt gemacht. Dieser Sieg hat allen gutgetan“, freute sich Ansorge.



Bei der FT Jahn Landsberg grüßt wöchentlich das Fußball-Murmeltier. Wie zuletzt in Raisting war für den Aufsteiger zumindest ein Punkt drin, aber am Ende standen die Jahnler wieder mit leeren Händen da. 0:2 Heimniederlage gegen den 1. FC Penzberg, das dritte Sieglos-Spiel am Stück nach dem 1:1 gegen Wolfratshausen und dem 0:1 in Raisting. Damit rutschen die Landsberg gefährlich nahe an die Abstiegszone heran. Vorsprung auf Relegationsplatz 12: Nur noch zwei Punkte.



Die Niederlage war letztlich verdient. Die Gastgeber setzten zu wenig Offensiv-Aktionen, hatten keine klaren Torchancen. Und kassierten zwei richtig blöde Gegentore. In 28. Minute scheiterte Nicolas Pittrich mit einem Freistoß an Keeper Daniel Baltzer und direkt im Gegenzug bezwang Durim Gjocaj Jahn-Torwart Pascal Stroehl – das 1:0 für Penzberg. Die Entscheidung in der 68. Minute: Nach ungestümen Einsteigen von Kevin Brinkmann gibt’s (einen umstrittenen) Elfmeter. „Den machen wir eh nicht rein“, ahnte Baltzer. Er behielt recht: Dominik Bacher scheiterte an Stroehl, die Zuschauer jubelten schon, doch im Nachschuss verwandelte Bacher zum 2:0. Das war’s – ein gebrauchter Tag und die erste Heim-Niederlage nach einem mutlos-enttäuschenden Auftritt der Jahnler gegen einen erfahrenen Bezirksligisten, der letztlich den entscheidenden Tick cleverer und routinierter war als der Aufsteiger, der richtig Lehrgeld bezahlen musste.



Trainer Armin Sanktjohanser: „Die letzten drei Spiele waren wirklich hart und trü­ben die Stimmung aktuell ein wenig. Es geht für uns jetzt schnellstmöglich darum, uns die Leichtigkeit und das Selbstverständnis zurückzuholen. Dann kommen ganz sicher auch wieder andere Ergebnisse.“



Am kommenden Wochenende müssen beide Landkreis-Teams auswärts antreten: Jahn am Samstag um 14 Uhr bei Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal (am Samstag 3:2 in Habach), Denklingen am Sonntag um 15 Uhr beim FC Neuhadern (am Samstag 1:3 in Murnau).