Denklingens schlimmste Heimpleite seit Jahren

Denklingen – Es war lange nach Spielschluss, da saßen die Spieler des VfL Denklingen und Trainer Markus Ansorge noch völlig konsterniert und sprachlos auf dem Rasen. Es dauert ewig, bis der Coach den Weg rüber in Kabine fand. „Mir fehlen die Worte. Das war eine Bankrotterklärung“, sagte er nur, bevor er zum Duschen ging und dann sofort nach Hause fuhr. Bloß ganz schnell weg…

So etwas wie am vergangenen Samstag hatte Ansorge in seiner bislang überwiegend erfolgreichen Denklinger Zeit noch nie erlebt. Seine Mannschaft, jenes Team, mit dem er in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Landesliga verpasst hatte, ging gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering auf eigenem Platz mit 1:5 sang- und klanglos unter, die schlimmste Heimpleite seit Jahren. Ohne richtige Gegenwehr! „Keine Emotionalität, keine Leidenschaft. Das sind Dinge, die jeder bringen kann, auch wenn wichtige Spieler fehlen“, sagte der Trainer nach einer „Scheiß-Nacht“.



Ansorge verrät: „Ich bin maßlos enttäuscht. Mir sind so viele Dinge durch den Kopf gegangen. Vor allem habe ich mir die Frage gestellt: Kann ich die Jungs emotional noch erreichen?“ Denn: „Wir haben die letzten drei Jahre immer Schritte nach vorne gemacht. Jetzt machen wir Schritte zurück – das ist nicht mein Anspruch, dafür investiere ich zu viel. Da müssen wir jetzt Tacheles reden.“



Klar: Man muss der Mannschaft zu Gute halten, dass sechs Stammspieler fehlten: Kapitän Armin Sporer, sein Vize Dominik Karg, Mittelfeld-Organisator Michael Stahl, Top-Verteidiger Tobias Ried, Tobias Schelkle, Moritz Henkendreis – alle (größtenteils langfristig) verletzt. Dazu Goalgetter Simon Ried angeschlagen und ohne Glück im Abschluss. Außer einmal: Da traf er zum 1:2, aber gleich darauf kassierte der VfL das 1:3. In der Form und mit dem Selbstbewusstsein der vergangenen Saison hätte „Simba“ am Samstag drei Tore gemacht. Wie ein Häufchen Elend saß er nach seiner Auswechslung neben der Ersatzbank, während Ansorge seine Regenjacke wutentbrannt auf den Boden pfefferte.



Aber trotz der Verletztenmisere: So ein Auftritt verscheucht die Zuschauer, so rutscht man ganz schnell in den Tabellenkeller. Die alte Fußballer-Weisheit: Wenn man keine Zweikämpfe annimmt, holt man auch keine Punkte. Der junge Arjanit Robaj konnte einem richtig leid tun.



Am Samstag (15 Uhr) gastiert Denklingen, nach den beiden Niederlagen auf Rang 8 abgerutscht, bei Schlusslicht MTV Berg mit Trainerfuchs Wolfgang Krebs. Ansorges Appell: „Es liegt an der Mannschaft, was sie da macht. Wenn wir so spielen wie gegen Unterpfaffenhofen, gehen wir unter.“