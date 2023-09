Jahn Landsberg will beim Tabellenführer punkten

Von: Thomas Ernstberger

Fußball-Bezirksligist FT Jahn Landsberg ist am Sonntag bei Tabellenführer Raisting zu Gast. © Jahn Landsberg

Landsberg - Am kommenden Sonntag sind die Bezirksliga-Fußballer der FT Jahn Landsberg beim bisher ungeschlagenen Ligaprimus SV Raisting zu Gast. Anpfiff: 14 Uhr.

Die Raistinger mussten am vergangenen Spieltag trotz 3:0-Führung gegen den ASV Habach einen Spielabbruch hinnehmen. Der Tabellenführer steht trotzdem mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Oberbayern Süd. Zu erwarten ist also ein harter Brocken für die Lechstädter.

Am vergangenen Sonntag verpasste Jahn es, sich für eine geschlossene Mannschaftsleistung zu belohnen und musste sich mit einer Punkteteilung gegen den Tabellenzweiten BCF Wolfratshausen zufrieden geben. Die Momentaufnahme zeigt trotzdem ein positives Bild für den Aufsteiger. Zehn Punkte aus sechs Partien und der daraus resultierende 3. Tabellenplatz können sich sehen lassen. Klar ist aber auch, dass man sich am Beginn der Saison befindet.

Das Topspiel in Raisting soll für die Jahnler wieder Zählbares bringen. Um der Truppe von Johannes Franz das Spiel schwer zu gestalten benötigt es mannschaftliche Geschlossenheit und die richtige Einstellung, um eine Topleistung abzurufen. Dafür kann Trainer Armin Sanktjohanser bis auf einen Urlauber nahezu aus dem Vollen schöpfen.