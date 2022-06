Landsbergs Handballer fiebern dem Spitzenspiel entgegen

Das Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga zwischen Landsberg und Kaufbeuren/Neugablonz musste verlegt werden. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Landsberg – Mit einem Sieg aus den zwei noch anstehen­den Spielen gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz wären die Handball-Herren des TSV Landsberg Meister der in der Bezirksoberliga Alpenvorland und würden in die Landesliga aufsteigen. Doch die erste Begegnung kam nicht zustande.

Die Partie gegen die Ostallgäuer, die auch noch Chancen auf den 1. Platz haben, war für Samstag in Landsberg angesetzt. Doch am bereits am späten Mittwochabend signalisierte die SG Probleme bei der Aufstellung. Man sah sich nicht in der Lage eine „spielfähige“ Mannschaft zu stellen. Am Freitag folgte ein formaler Verlegungsantrag, dem der Verband mittags entsprach.



Für Verwunderung auf Landsberg Seite sorte, dass die SG auf ihrer Homepage gepostet hatte, man wolle nicht mit einer „Rumpftruppe“ antreten, sondern sich „in einem fairen Wettkampf“ messen. Das und die Entscheidung des Verbands konnte man in der Lechstadt nicht so recht nachvollziehen. Der Post ist inzwischen wieder gelöscht.



Landsbergs Abteilungsleiter Roland Neumeyer dazu: „Mit der Fairness ist das in diesen Zeiten wohl nicht so einfach. Wir haben keinen zeitlichen Spielraum mehr für Verlegungen. Am 30. Juni muss alles gespielt sein. Und Spieler und Trainer haben sich auch bei uns terminlich darauf eingestellt.“ Man sei froh, den Rückspieltermin am 25. Juni bis jetzt sichern zu können.



Mit Blick auch auf Urlaubsplanungen erachtet Neumeyer jede Verlegung erstmal als Nachteil, also „unfair“ dem TSV Landsberg gegenüber. Natürlich bedaure man Kaufbeuren Verletzungssorgen, aber Urlaub könne wiederum kein Grund für eine Verlegung sein. „Auch wir sind zuletzt immer wieder mit vielen Ausfällen in der Stammbesetzung angetreten, zum Beispiel in Kempten ohne gelernte Torhüter oder mit etlichen Spielern aus der Zweiten und der A-Jugend in Ottobeuren“, listet der Abteilungsleiter auf.



Am Samstag wäre auch Landsberg nicht komplett gewesen. Und Kaufbeuren habe ja ebenso eine zweite Mannschaft und eine A-Jugend. „Da musss man halt früher über Alternativen nachdenken müssen.



„Wir sind nicht unbedingt darauf aus, die Punkte am grünen Tisch zu bekommen, aber benachteiligt werden wollen wir auch nicht“, stellt Neumeyer klar. Darum sind man froh, dass die SG den von Landsberg vorgeschlagenen neuen Spieltermin am morgigen Dienstag um 20:30 Uhr in der Isidor-Hipper Halle zugestimmt hat.

Übrigens: Der bayerische Hand­ball-Verband forderte die SG Kaufbeuren/Neugablonz am Freitag auf, nachzuweisen, dass sie am Samstag tatsächlich keine spielfähige Mannschaft hätten stellen können.