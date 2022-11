Weltmeister „Auge“ ehrt Nico Weis

Von: Thomas Ernstberger

Weltmeister Klaus Augen­thaler (Mitte) mit MTV-Coach Nico Weis und dessen Mutter Marlies. © BFV

Dießen – Drei wichtige Punkte haben die Bezirksoberliga-­Frauen des MTV Dießen eingefahren: Beim 4:2-Erfolg gegen den TSV Neuried hat „Rückkehrerin“ schlug Steffi Köhler erneut zu. Und für Coach Nico Weis gab‘s noch eine Ehrung aus höchsten DFB-Kreisen.

Zunächst aber zum Spiel: Raffi Stemmer schickte nach 20 Minuten Andrea Bichler auf die Reise und deren Flanke versenkte Steffi Köhler aus kurzer Distanz zum 1:0. Zweites Tor im zweiten Spiel! Nach einer halben Stunde flankte Julia Stapff per Freistoß auf Kapitän Maria Breitenberger, die volley zum 2:0 traf. Dina Kühne verkürzte zwar auf 2:1, doch Dießen antwortete noch vor der Halbzeit. Erst verzog Breitenberger knapp, dann bediente Nele Baur Zoe Klein, die nicht lange fackelte und aus 15 Metern zum 3:1 traf.



Nach dem Seitenwechsel hielt Neuried voll dagegen, das Spiel war nun absolut offen. Torfrau Larissa Müske parierte einen Flachschuss der Gäste glänzend und nach einer Stunde sorgte Julia Stapff per Frei­stoß zum 4:1 für die Vorentscheidung. Ihr Schuss aus 35 Metern rutschte an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck. Erin Aboulenour verkürzte zehn Minuten vor dem Ende nochmals auf 4:2, mehr gelang den Würmtalerinnen allerdings nicht.



„Natürlich gab es heute ein paar Faktoren, die anders waren als die letzten Wochen“, so das Resümee von Coach Nico Weis. Erstmals hatte der MTV fünf frische Spielerinnen auf der Bank. „Wir hatten auch das nötige Spielglück und mehr Durchschlagskraft als in den letzten Wochen. In Summe war es ein sehr intensives und packendes Spiel von zwei starken Teams.“



Am Wochenende haben die MTV-Mädels spielfrei, am letzten Spieltag (19. November, 14.30 Uhr) geht‘s zum Tabellenzweiten RW Überacker.

Mit Mutter Marlies bei Klaus Augenthaler

Nico Weis durfte sich nicht nur über drei Punkte, sondern auch über eine ganz besondere Ehre freuen. Er wurde von Hans Melch neben anderen Funktionären aus dem Zugspitzkreis in Finning mit dem DFB-Ehrenamtspreis für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet. Die Ehrung nahm eine Münchner Fußball-Legende vor: Klaus Augenthaler. Der Weltmeister betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts in den Vereinen und erzählte die ein oder andere Anekdote aus seiner erfolgreichen Karriere. Weis wurde übrigens von seiner Mutter Marlies begleitet: „Weil sie dafür gesorgt hat, dass ich schon mit 13 Jahren als F- und E-Jugendtrainer angefangen habe.“