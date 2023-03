MTV Dießen: toller Sieg und ein schmerzvoller Ausfall

Von: Toni Schwaiger

Dreimal über ein Tor jubeln durften die Fußballdamen des MTV Dießen beim Spiel gegen Wolfratshausen. © Herzfotografin Lisa-Marie

Dießen – Licht und Schatten bei den Fußballfrauen des MTV Dießen. Mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den BCF Wolfratshausen holte sich die Elf von Nico Weis weitere drei Punkte in der Bezirksoberliga. Bereits in der erste Hälfte erwischte es Leni Bonomo bei einem Foul so schwer am Knöchel, dass sie mehrere Wochen pausieren muss.

Beide Teams starteten mit viel Feuer in das Duell, Wolfratshausen war zunächst optisch überlegen und erspielte sich früh erste Möglichkeiten. Doch dann kam Dießen: Zoe Klein marschierte mit Tempo durchs Mittelfeld und schickte Andrea Bichler, die von halbrechts abzog, der Ball knallte an den Pfosten und vom Rücken der Torhüterin ins Tor zur 1:0-Führung. Glück gehört eben auch dazu.



In der Folge entwickelte sich intensives Spiel mit vielen knackigen Zweikämpfen und Torchancen. Nach einer halben Stunde überzog Alice Hirmer, kam bei einer frontalen Grätsche deutlich zu spät und verletzte Leni Bonomo schwer am Knöchel. Für beide war das Spiel beendet: Hirmer sah Rot, Bonomo musste verletzt vom Platz.



Die Gäste kamen mit der neuen Spielsituation deutlich besser zurecht, drückten ordentlich auf den Ausgleich. Kurz vor der Pause kam Marie Arndt im Zweikampf zu Fall und Schiedsrichter Heiko Herbat entschied auf Strafstoß, den Hannah Förg zum 1:1 verwandelte.



Im zweiten Abschnitt war es nach zehn Minuten wieder Zoe Klein, die den Ball durchs Mittelfeld trieb und Sandra Kemmelmeier in Szene setzte, ihren Schuss parierte die Gästetorhüterin, doch Andrea Bichler war rechtzeitig zur Stelle und traf ins lange Eck zur 2:1-Führung. Und die gab der Elf von Coach Nico Weis viel Selbstvertrauen, zehn Minuten später setzten Klein und Bichler die Wolf­ratshausener Defensive unter Druck, Carolin Bader schnappte sich den Ball, blieb im Eins gegen Eins vor der Keeperin eiskalt und versenkte zum 3:1-Endstand. Mit diesen drei Punkten kletterte der MTV in der Bezirksoberliga auf den 9. Tabellenplatz.



Am kommenden Samstag müssen die MTV-Damen beim TSV Eching ran. Die Gastgeberinnen rangieren in der Liga aktuell auf Position 5. Anpfiff ist um 15 Uhr.