Alle ACHTung! Dießens Fußballdamen im Aufwind

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Glänzte als Vorbereiterin und Torschützin: Dießens Zoe Klein (am Ball), die sogar eine Ecke direkt verwandelte. © Ernstberger

Dießen – Das war mehr als nur ein ACHTungs-Erfolg der Fußball-Frauen des MTV Dießen. Gegen die Zweite des FC Stern feierten die Mädels von Trainer Nico Weis den höchsten Pflichtspielsieg seit über zehn Jahren, fegten München mit 8:0 vom Platz und stehen in der Tabelle auf Rang 4.

„Jetzt sind wir endgültig in der Bezirksoberliga angekommen“, freute sich der Coach nach einer bärenstarken Leistung und dem ersten Saison-Dreier. Nach dem glücklosen Auftritt beim 1:2 in Altötting startete die Heimelf gegen den FC Stern hochkonzentriert. Nach nur vier Minuten trat Zoe Klein unnachahmlich durchs Mittelfeld an, ließ gleich vier Gegenspielerinnen stehen und servierte mustergültig für Andrea Bichler, die ganz cool zur frühen 1:0-Führung einschob. Nur wenige Minuten später war es wieder Klein auf Bichler, die von rechts flankte. Valerie Zenker zog trocken ab und erhöhte auf 2:0 erhöhte – ihr erster Treffer im Trikot der Ersten. Es ging munter weiter: Nach einer Ecke von Julia Stapff stieg Kapitän Maria Breitenberger hoch zum Kopfball, den Ball beförderte allerdings ihre Gegenspielerin zum 3:0 ins Netz. Nächste Standardsituation, nächstes Tor: Wieder Stapff mit Flanke auf Breitenberger – unhaltbarer Kopfball zum 4:0. Mit einem Freistoß machte Stapff ihren „Assist-Hattrick“ perfekt: Wieder ein hoher Ball auf Breitenberger, die volley zum 5:0-Halbzeitstand einnetzte.



Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff zirkelte Zoe Klein, beste Spielerin auf dem Platz, mal wieder einen Eckball direkt ins Tor – ihre Spezialität. 6:0. Es folgte der große Auftritt von Annabell König, die sich den Ball erkämpfte, eine Gegenspielerin abschüttelte und zum 7:0 traf. Auch für sie ihr erstes Tor. Für den Schlusspunkt zum 8:0 sorgten wie zu Beginn Zoe Klein und Andrea Bichler. „Toll, dass sich die Mädels mit so vielen schönen Toren belohnen konnten“, freute sich Weis.



Am Samstag (14 Uhr) wartet der Tabellensiebte FC Langengeisling auf die Frauen des MTV Dießen.