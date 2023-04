Wenig Besetzung aber viele Punkte

Landsbergs Johanna Juchem (am Ball) stellte in dieser Szene mit ihrem sechsten Treffen wieder den Vorsprung zur HSG Isar-Loisach her. © Jordan

Landsberg – „The same procedure as last year“. Die Floskel aus „Dinner for one“ trifft momentan auch bei den Handballdamen des TSV Landsberg zu. Zwar nicht „last year“, dafür aber „last times“. Denn schon wieder mussten die Landsbergerinnen in kleiner Besetzung antreten, diesmal bei der HSG Isar-Loisach.

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel. Von den ersten sechs Toren auf beiden Seiten, waren drei Siebenmeter. Bis zur Pause konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen. Mal lag Landsberg vorne, dann legten die Gastgeberinnen vor. Die TSV-Damen traten mit mannschaftlicher Geschlossenheit auf und konnten auf ihre Abwehr bauen. Trainer Christoph Spitschan setzte auf Grund der personellen Engpässe abwechselnd Franziska Kemeny und Lena Hierstetter vorne auf der Mittelposition ein – wieder mal eine ungewohnte Aufstellung. Aber auch das funktionierte ziemlich gut, so konnten die Mannschaften mit einem 12:12 in die Pause gehen.



Wurfpech

Nach dem Wechsel kamen die Landsbergerinnen schneller in Spiel und legten zwei Treffer vor. Die HSG nutzte dann aber eine Strafzeit ihrer Gegnerinnen und glich wieder aus. Die Partie blieb zunächst eng. Landsberg hatte bei etlichen Lattentreffern ein bisschen Wurfpech, konnte sich aber auf Nadja Marx im Tor verlassen, die hielt was zu halten war und manchmal noch einen mehr. Auch wenn weiterhin intensiv „gefightet“ wurde, blieb das Spiel fair. Beim Stand von 17:17 legten die Landsbergerinnen dann drei Tore vor und konnten den Abstand bis in die Schlussphase hinein halten. Dann verloren die TSV-Damen aber etwas den Faden und konnten einen Siebenmeter nicht verwandeln.



Nervenstark

Johanna Juchem zeigte sich aber nervenstark und stellte mit ihrem sechsten Treffer wieder den alten Vorsprung zu den Gegnerinnen her. Die Damen des HSG verkürzten in der hektischen Schlussphase nochmal, aber Landsberg gewann, zwar knapp, aber mit 26:25 im Endstand.



„Wieder war die HSG nicht leicht zu spielen für uns. Aber wir waren natürlich auch nicht so aufgestellt. Trotzdem hat das Team das mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung super gemacht. Ich denke wir haben das auch spielerisch gut gelöst, der Sieg geht in Ordnung. Nadja war im Tor eine Macht und Johanna konnte ihr Potential diesmal auch in Treffer umsetzten, sehr gut,“ war Landsberger Trainer Christoph Spitschan nach dem Spiel zufrieden. „Damit haben wir den 4. Tabellenplatz verteidigt, wäre schön, den bis zum Schluss zu behalten.“



Die Damen des TSV Landsberg haben jetzt erst mal Pause. Sie spielen wieder in knapp drei Wochen, am 22. April gegen die Handballerinnen des TSV Herrsching II im Landsberger Sportzentrum.