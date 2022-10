Steffi Köhler: Comeback mit Tor

Von: Thomas Ernstberger

Erfolgreiches Comeback nach 15 Monaten: Dießens Offensiv-­Motor Steffi Köhler half aus – und traf. © Ernstberger

Dießen – Da hat Nico Weis, der Trainer der Bezirksoberliga-Frauen des MTV Dießen, mal wieder ganz tief in seine Trickkiste gegriffen. Der Coach reagierte auf den Ausfall einiger MTVlerinnen und zauberte beim 2:2 gegen den TSV Saaldorf mit Steffi Köhler (früher Wild) eine Spielerin aus dem Hut, die sich exakt am 31. Juli 2021 in den „Fußball-Ruhestand“ verabschiedet hatte.

Doch die ehemalige Zweitliga­spielerin ließ ihre ehemaligen Kolleginnen in höchster (Personal-)Not nicht im Stich und feierte nach knapp 15 Monaten Pause (in der ihr Baby das Licht der Welt erblickte) ihr Come­back im roten Trikot. „Damit war unser früheres ,magisches Dreieck‘ mit Köhler, Andrea Bichler und Maria Breitenberger wieder komplett. Ein ganz besonderer Moment für mich und das Team“, so der Coach. Denn: Das Angriffs-Trio Bichler/Breitenberger/Köhler hatte in den ersten drei Landesliga-­Jahren zusammen 96 Tore für den MTV erzielt.



Köhler zeigte, dass sie trotz Pause nichts verlernt hat: In einer umkämpften Partie erzielte sie in der 84. Minute nach Vorarbeit von Andrea Bichler mit einem 16-Meter-Direktschuss in den Winkel den Treffer zum 2:2-Endstand. Der erste MTV-Treffer, das 1:1 in der sechsten Minute, ging auf Bichlers Konto. Katharina Schultheiß blockte ein Zuspiel perfekt in den Raum für die Stürmerin, die mit Tempo antrat und den Ball an Torhüterin Lena Hafner vorbeischob und ihr viertes Saisontor erzielte. Kurz vor Schluss segelte ein Freistoß von Julia Stapff Zentimeter am Pfosten vorbei, auf der anderen Seite vergab Saaldorf in der Nachspielzeit noch eine große Torchance.



Weis: „Am Ende war‘s ein gerechtes Unentschieden. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, die erste Halbzeit war mehr oder weniger zum Vergessen. Aber danach haben wir es wirklich gut gemacht, die Mädels haben viel Herz und Leidenschaft gezeigt und sich mit dem Ausgleich belohnt.“ Seine Mädels belegen jetzt mit fünf Punkten aus sechs Spielen Rang 10.



Am Samstag geht’s wieder auf Reisen: Um 16 Uhr wird die Partie bei Tabellennachbar DJK Traunstein angepfiffen.