TSV Landsberg: Handballerinnen feiern letzten 26:23 Heimsieg

Zum letzten Mal gewonnen: Die Handballer-Damen des TSV Landsberg konnten sich durch ihre vielen Siege über den 4. Tabellenplatz in der Bezirksoberliga freuen. © Archivfoto: Thorsten Jordan

Landsberg – „So ist diese Mannschaft, egal mit welcher Aufstellung, sie spielen gut und gewinnen“, so das Fazit des scheidenden Trainers Christoph Spitschan nach dem Spiel. Die TSV Damen haben ihr letztes Spiel gespielt – und den letzten Sieg gefeiert.

Landsberg begann mit einer stabilen Abwehr und temporeichem Angriffsspiel. Einziges Manko: Die Chancen nutzten sie zunächst nicht. Etliche Würfe landeten am Pfosten oder bei der gegnerischen Tothüterin. Die Gäste aus Gilching zeigten sich engagiert und konnten sich so über leichte Vorteile freuen (4:3).



Dann wurden die Gastgeberinnen effizienter, Marina Hereth fing einen Pass raus und verwandelten zum Ausgleich. Jetzt trafen sie viel besser und zogen mit einem 4:0 Lauf auf 9:5 weg. Jetzt lief es und bis zur Pause hatten die Landsberger Damen einen 18:10 Vorsprung.



Zu Beginn des zweiten Durchgangs legten sie noch zum 21:12 nach. Aber dann kamen die Gilchingerinnen immer besser ins Spiel. Sie brachten eine neue Torhüterin, die den Gastgeberinnen mit ihrem guten Stellungsspiel immer mehr Schwierigkeiten machte. Die Landsbergerinnen konnten die Chancen nicht mehr verwerten.



Auch Siebenmeter brachte, sie kaum noch im Gilchinger Tor unter. So wuchs der Vorsprung nicht weiter sondern begann zu schmelzen (23:18). Die Gäste machten weiter Druck und in der 55. Minute waren die Damen aus der Lechstadt nur noch 4 Tore vorne (25:21). Als dann Gilching wieder einen Siebenmeter verwandelte (25:22) nahm Christoph Spitschan eine Auszeit. Das half, jetzt war wieder mehr Energie im Landsberger Team – den Sieg würden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Das letzte Tor für die Gastgeberinnen erzielte dann Lena Essig.



Am Schluss stand ein verdienter 26:23 Erfolg. Mit dem 4. Tabellenplatz in der Bezirksoberliga führen die Landsbergerinnen in der Tabelle souverän das breite Mittelfeld an.