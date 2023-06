Swap-Streit: Die Stadt Landsberg muss zahlen

Von: Susanne Greiner

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Die Stadt muss 4,5 Millionen Euro an Hauck Aufhäuser Lampe zahlen. © Schwaiger

Landsberg – Die Stadt Landsberg hat verloren – zumindest, was ihre Beschwerde in Bezug auf die Nichtzulassung der Revision betrifft. Die Stadt hatte beantragt, das Verfahren an das Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG) abzugeben. Laut Pressemitteilung der von der Stadt Landsberg beauftragten Kanzlei Roessner hat der Bundesgerichtshof die Beschwerde aber am 16. Mai abgelehnt und stattdessen selbst entschieden. Eine „nähere Begründung“ habe der Bundesgerichtshof dabei nicht geliefert.

Die Ablehnung der Abgabe an das BayObLG komme für die Stadt und ihre Prozessbevollmächtigten überraschend, so die Kanzlei. „Wir hatten etwas anderes erwartet“, sagt auch OBin Doris Baumgartl. Der Beschluss des Bundesgerichtshof bedeutet, dass die Stadt 4,5 Millionen Euro an die Bank Hauck Aufhäuser Lampe aus den Derivaten nachzahlen muss. Der KREISBOTE hatte das Thema bereits im Landsbergblog vom 31. Mai „Der teure Fehler des Landsberger Stadtrats“ kommentiert.



Das Oberlandesgericht München hatte zuvor einen Bescheid des Landratsamtes Landsberg, in dem die Derivatgeschäfte der Stadt zwar als genehmigungspflichtig, aber nicht genehmigungsfähig beurteilt wurden, nicht als Verwaltungsakt behandeln und damit die Geschäfte als unwirksam betrachten wollen. Der Grund: Der Landratsamts-Bescheid enthalte keine Rechtsbehelfsbelehrung und sei nicht als Bescheid betitelt. Daraufhin hatte die Stadt Landsberg die Zulassung der Revision mit der Abgabe an das BayObLG beantragt. Denn die Rechtsbehelfsbelehrung und Betitelung als ‚Bescheid‘ sei gemäß der Bayerischen Gemeindeordnung keine Voraussetzung für die Deklaration als Verwaltungsakt. Immerhin sei ja auch das Handzeichen eines Polizisten oder schlicht eine rote Ampel ein Verwaltungsakt – ohne Rechtsbehelfsbelehrung oder Bescheid-Betitelung.



Nach der Ablehnung des BGH resümiert die Kanzlei Roessner als Prozessbevollmächtigte: Der Beschluss des BGH mache die Entscheidung des OLG rechtskräftig: Die Stadt müsse die 4,5 Millionen Euro aus den Derivaten nachzahlen.



Der Derivate-Streit geht aber auf einer anderen Schiene weiter: Die Stadt will ihre früheren Anwälte auf Schadenersatz in Anspruch nehmen, weil deren Maßnahmen laut Ansicht des OLG nicht geeignet gewesen seien, die letztendlich in Kraft getretene Verjährung zu unterbrechen