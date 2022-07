Bienen-Oase auf summenden Acker in Windach

Die Langhornbiene ist zurück in Windach. © Seewald

Windach – Es surrt eine sehr selten gewordene Wildbiene mit großen Fühlern auf dem summende Acker und seinem kleinen Bruder: die Langhornbiene. Ein erster Lichtblick im Kampf gegen das Insekten­sterben und der Beweis, dass mit einem bunten und vitaminreichen Brotzeit-Tisch Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten wieder ein Refugium finden.

Gerade Wildbienen sind extrem wichtig, denn nur ein geringer Teil der Pflanzen wird von Honigbienen bestäubt. Die restlichen Pflanzen brauchen dafür Wildbienen, Schmetterlinge und andere Tiere. Doch noch viel wichtiger und dramatischer als der Rückgang der Arten mangels Bestäubung ist der Verlust an Biomasse. Biomasse bedeutet: Nahrung für andere Tiere. 75 Prozent der Biomasse an Insekten sind bereits ausgestorben – mit der Folge, dass 80 Prozent der heimischen Vogelarten bedroht sind. Sie finden kaum mehr zu fressen.



Im Rahmen der diesjährigen wissenschaftlichen Kartierung zeigte sich Professor Hanno Schäfer vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der TU München überrascht: „Der summende Acker hat sich vielfältiger entwickelt als von mir erwartet und zeigt eine große Vielfalt bei den verschiedenen Wildbienengruppen!“



Student Daniel Sewald, der die diesjährige Kartierung durchführt, bestätigt: „Inzwischen habe ich viele Hundert Wildbienen fotografiert. Den Löwenanteil machen dabei die Hummeln mit etwa 750 Zählungen aus. Dokumentiert sind bereits fünfzehn verschiedene Wildbienenarten, obwohl erst circa 20 Prozent der Daten ausgewertet sind. Die Artenzahl wird wohl noch steigen.“



Mitte Juni gelang ihm nun eine besondere Beobachtung: eine männliche Langhornbiene. Langhornbienen (Eucera longicornis) bevorzugen Schmetterlingsblütler wie die Zaunwicke und nisten im Boden. In der intensiven Agrarlandschaft sind sie deshalb in den letzten Jahren stark zurückgegangen und in Bayern auf der Vorwarnliste der Roten Liste.



Dazu Andreas Fleischmann, Wildbienen-Experte der Botanischen Staatssammlung München und wissenschaftlicher Begleiter des summenden Ackers: „Dieses Jahr scheint allgemein ein gutes Wildbienenjahr zu sein. So habe ich sogar in München kürzlich die sehr seltene Stängel-Blattschneiderbiene entdecken können. Doch eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und der Fund einer seltenen Wildbiene macht leider noch kein Insektensterben wett. Es fehlt weiterhin enorm an Insektenbiomasse, weswegen die Vögel kaum zu fressen finden. Bessere Lebensbedingungen werden die Insekten erst wieder finden, wenn wir es schaffen, die Grünlandnutzung wieder zu extensivieren: mehr Blumenwiesen, Hecken und Ackerwildkräuter.“



Die wissenschaftliche Begleitung scheint es nun zu bestätigen: Während im ersten Jahr noch keine Spur von Langhornbienen am summenden Acker zu finden war, scheint sich die Art nun im dritten blütenreichen Jahr dort angesiedelt zu haben. Ein neues Refugium in der Agrarlandschaft und der Beweis dafür, dass ein Projekt wie der summende Acker die Artenvielfalt fördern kann – weil die Natur ein solches Projekt wirklich annimmt.