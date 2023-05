Ein Bilderbuchstart für den Dießener Töpfermarkt

Von: Dieter Roettig

Edle Keramik am Ammersee: Der Dießener Töpfermarkt ist bis Sonntag noch das Eldorado der Töpfer-Szene. Zur Eröffnung scheinte die Sonne, später war‘s ein bisschen windiger... © Roettig

Dießen – Wenn es einen Wettergott gibt, dann hat er ein Herz für Töpfer und ihr erlesenes Handwerk. Nach einer gefühlt nicht enden wollenden Schlechtwetterperiode schenkte er ihnen zum Auftakt des 21. Dießener Töpfermarktes ein Bilderbuchwetter mit weißblauem Himmel über den frisch renovierten Seeanlagen.

Es war ein Start, wie ihn Marktleiter Wolfgang Lösche herbei gebetet hatte. Noch bei Wind und Regen musste er die Parzellen für die 160 Aussteller aus 14 Ländern abstecken. Der Bauhof schaufelte tonnenweise Hackschnitzel in die teils aufgeweichten Wiesen und Wege. Alle Mühsal war vergessen, als Bürgermeisterin Sandra Perzul und Landtagspräsidentin Ilse Aigner als prominentester Ehrengast auf der neuen Rialtobrücke offiziell den Markt eröffneten. Da herrschte bereits ein Gedränge „fast wie auf dem Oktoberfest“, was ein Personenschützer von Ilse Aigner staunend bemerkte.

Landtagspräsidentin am Ukraine-Stand: Wolfgang Lösche, Aleksander Saga, Sandra Perzul, Ilse Aigner und Galina Saga (von links). © Roettig

Die Präsidentin war in Herrsching in den Ammersee-Dampfer Utting zugestiegen, wo sich die Ehrengäste der Marktgemeinde bei einer Rundfahrt ab Stegen mit einem Weißwurstfrühstück auf das Markttreiben einstimmten. Darunter viele Bürgermeister, Gemeinde- und Kreisräte, Landrat Thomas Eichinger, die Landtagsabgeordneten Alex Dorow und Ludwig Hartmann sowie Bundestagsabgeordneter Michael Kießling. Sie alle bekamen nach Begrüßung durch die Trachtenjugend von Marktleiter Wolfgang Lösche eine exklusive Führung durch den Töpfermarkt.

Besonders Interesse zeigte Ilse Aigner am Stand von Galina und Aleksander Saga aus der Ukraine. In ihrer Heimat zählt das Ehepaar zu den bekanntesten Keramikern, bei denen sich namhafte Hotels und Restaurants eindecken. Einen Monat nach Kriegsausbruch verließ das Paar mit seinen beiden Kindern ihre Heimatstadt Kiew und konnte sich Nordrhein-Westfälischen Pulheim eine Übergangswerkstatt einrichten. In Dießen präsentieren sie aber auch Stücke aus ihrer Töpferei in Kiew, die sie über abenteuerliche Wege zum Ammersee liefern ließen.

Geschätzt 50.000 „plus x“ Besucher werden bis zum Sonntagabend den Weg zu Deutschlands größtem und erfolgreichsten Keramik-Festival finden. Marktleiter Wolfgang Lösche freut sich besonders über viel Fachpublikum aus Museen und Galerien sowie Sammler als Stammgäste, die die hohe Qualität der präsentierten Gebrauchs- und Kunstkeramik schätzen. Das diesjährige Sonderthema „Tee-Keramik“ im zentralen Ausstellungspavillon mit einer Vielfalt an östlichen und westlichen Traditionen, Formen und Glasuren findet dabei besondere Beachtung.

Auch außerhalb der Seeanlagen steht ganz Dießen im Zeichen der Keramik. Im Kulturforum „Blaues Haus“ präsentiert Young-Jae Lee aus Seoul feinstes Teegeschirr und im „Taubenturm“ beim Marienmünster zeigt der mehrfach preisgekrönte Johannes Nagel Keramik unter dem Motto „Sehnsucht nach Ekstase“.