Das Prinzip der Flusswärmepumpe

„Grüne Fernwärme“ für Landsbergs Altstadt

Von: Susanne Greiner

Teilen

Solaranlagen sind auf den Landsberger Altstadtdächern bisher verboten. Auch deshalb wollen die Stadtwerke das fernwärmenetz ausbauen. Und mittels Flusswärmepumpen versorgen. © Greiner

Landsberg - Bis 2037 soll jeder Bewohner der Altstadt die Möglichkeit haben, mit Fernwärme zu heizen. Ein ehrgeiziges Ziel, das sich die Stadtwerke Landsberg da gesetzt haben. Denn neben zwei Wärmepumpen – die zweite soll bis 2030 in Betrieb gehen – muss auch das Netz ausgebaut werden.

„Für die ganze Altstadt sind dafür rund zwölf Kilometer nötig“, sagt der Abteilungsleiter Fernwärme der Stadtwerke Thomas Schneider. „Deshalb schaffen wir das frühestens 2037.“ Aber auch bei den Wärmepumpen kann es Probleme geben. So betrage momentan die Lieferzeit 40 Wochen. Dennoch hofft Schneider, dass die erste Anlage – die in einem neuen Kellerraum des Inselbades Platz finden und dort mit Flusswasser über einen bestehen Kanal versorgt wird – bis Ende 2024 in Betrieb gehen kann. Aber bestellt ist sie noch nicht: Es gilt, neue Förderrichtlinien – und mit ihnen mehr Zuschüsse – abzuwarten. Dass die zweite Pumpe 2030 loslegt, ist für Schneider dennoch „ein guter Zeitplan“. Auch wenn die Stadtwerke dafür noch die Menpower ausbauen müsse.



Vorgesehener Netzausbau für die Fernwärme: So wollen die Stadtwerke die Landsberger Altstadt bis 3037 komplett mit Fernwärme versorgen. Der dafür nötige Strom soll selbst produziert werden, beispielsweise aus einer PV-Anlage der Stadtwerke. © Stadtwerke LL

Fernwärme für die Altstadt sieht Schneider als beste Möglichkeit: PV-Anlagen seien ja nicht erlaubt. Und nicht jeder Altstadtkeller habe Platz für eine eigene Anlage. Für das Ziel „grünes Wärmenetz“ sei Flusswärme für die Lechstadt das Mittel der Wahl. „Es gab ja bereits eine Wärmepumpe im Inselbad bis 1993. Jetzt machen wir sozusagen eine Rolle rückwärts“, sagt Schneider. Dass es zwei Pumpen für die Altstadt braucht, liege am ‚Energiemittel‘: „Per Gas wäre das mit einem kleinen Kessel möglich. Mit den Erneuerbaren sind das andere Dimensionen.“ Dennoch, man müsse weg von fossilen Brennstoffen. „Und Wärmepumpen mag auch das Wasserwirtschaftsamt: Sie kühlen die Flüsse ab – und retten so vielleicht die ein oder andere Fischart.“



In Landsberg gebe es bisher drei Fernwärme-Netze, eines entlang der Lechstraße, Netz 2 in der Weststadt und das Netz beim Biomasseheizwerk, das die Stadtwerke seit 16 Jahren betreiben. Insgesamt komme man da auf zehn Gigawattstunden Fernwärmeversorgung – wobei Biomasse durchaus auch schon kritisch zu sehen sei. „Aber bis 2035 ist auch politisch noch ein Mix vorgesehen. Und das können wir mit dem Heizwerk in der jetzigen Größe noch mitnehmen.“ Zudem werde man mit der Flusswärmepumpen die Grundlast zwar erbringen können. „Aber wir brauchen noch mehr für die Spitzenlast. Bisher sind das Erdgasheizkessel. Wie wir das in Zukunft machen, wird sich zeigen.“



Die Netzerschließung der Altstadt wollen die Stadtwerke von der Adolph-Kolping-Straße und der Malteserstraße angehen, die „Altstadt in die Zange nehmen“, beschreibt es Schneider. Wobei die Altstadt nicht bis 2037 eine große Baustelle sein werde: „Wir legen die Netze natürlich abschnittsweise.“ Und man wolle versuchen, die weniger befahrenen Straßen zu erschließen.



Fernwärme soll eine günstige Alternative werden, sagt Schneider. Was durch die in den letzten Jahren preislich relativ stabile Fernwärme im Vergleich zu den inzwischen teureren Energieträgern wie Öl oder Gas möglich sei. Zudem werde es ja keinen „Abschlusszwang“ für die Hauseigentümer geben. Wobei eine „hohe Anschlussdichte für die Fernwärme hilfreich“ sei, weiß Schneider: „Je mehr Leute sich dem Netz anschließen, umso günstiger wird es.“

Das Prinzip der Flusswärmepumpe

„Eine Wärmepumpe ist eigentlich ein Kühlschrank, bloß andersherum“, erklärt Stadtwerkemitarbeiter Thomas Schneider: Die Flusswärmepumpe entzieht dabei dem Lechwasser Wärme und gibt sie als Heizenergie ab. Selbst Wasser mit einer Temperatur von zehn Grad kann noch rund zwei Grad Wärme abgeben. Die Wärmepumpe braucht zwar Strom, aber sie verwandelt ihn in zwei- bis viermal soviel Wärmeenergie.



Das Flusswasser erwärmt ein Kältemittel, das dabei verdampft. Dieser Dampf wird verdichtet – wofür Strom notwendig ist. „Wenn man ein Gas verdichtet, wird es warm“, sagt Schneider. Ein Phänomen, das jeder mittels Luftpumpe nachvollziehen kann. Vom Verdichter gelangt das Kältemittel in einen Kondensator, aus dem die Wärme ins Netz geht.

Das Kältemittel fließt anschließend in einen ‚Entspanner‘, wodurch es wieder flüssig wird und zurück zum Verdampfer geleitet werden kann.



Flusswärmepumpen gibt es schon länger. So wird beispielsweise das Züricher Rahthaus seit 1938 mittels Wärmepumpe beheizt – mit Wasser aus der Limmat..