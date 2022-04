Kaufering marschiert, Denklingen verliert

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Sebastian Bonfert (schwarzes Trikot) traf für Kaufering – das 1000. Bezirksliga-Tor des VfL. © Ernstberger

Landkreis – Freud und Leid lagen bei den beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Landsberg ganz eng beieinander. Während Kaufering beide Spiele am Oster-Wochenende gewann und ein ganz besonderes Jubiläums-Tor feierte, kassierte Denklingen zwei Niederlagen am Stück.

Schwaben-Spitzenreiter VfL Kaufering steuert weiter ganz souverän auf Aufstiegskurs. Die Truppe von Trainer Ben Enthart hat nach dem Sechs-Punkte-Oster-Wochenende sieben Spieltage vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf den TV Erkheim (am Montag 4:1 in Thalhofen) und neun auf den TSV Bobingen (1:1 in Mindelheim). Der erstmalige Sprung in die Landesliga rückt immer näher.



Dabei musste der VfL sowohl beim 2:1 am Samstag gegen Türkgücü Königsbrunn als auch am Montag beim 3:0 in Oberstdorf auf Thomas Hasche, den zweifachen Torschützen der Vorwoche, verzichten. Der Goalgetter (neun Saisontore) kam wegen einer Entzündung am Fuß an Krücken zu den Spielen. Für ihn sprangen andere in die Bresche: Gegen Königsbrunn trafen Youngster Max Mucha bei seiner Startelf-Premiere unmittelbar nach der Gäste-Führung zum 1:1 (35.) und Fynn Holthuis nach einer Ecke in der 89. Minute. „Ein sehr intensives Spiel. Ich bin super happy“, strahlte der Coach.



Kräftig durchgeknetet von Physio Michael Juchem ging’s nur 48 Stunden später im Bus ins Allgäu. Hier ließ der Tabellenführer dem FC Oberstdorf keine Chance. Der 34-jährige Routinier Sebastian Bonfert (15.) und Felix Mailänder (21.) sorgten für eine frühe und beruhigende 2:0-Führung. Youngster Paul Ansorge (22) stellte nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem zweiten Bezirksliga-Tor den 3:0-Endstand her (76.). Die beiden Innenverteidiger Philipp Bauer und Philipp Graf räumten hinten alles ab – so wurde es ein souveräner Erfolg der Gäste. „Ein perfektes Wochenende. Das war gegen diese Gegner nicht unbedingt so zu erwarten“, freute sich Enthart.



Der Coach und seine Jungs durften in diesem Spiel neben den drei Punkten auch einen ganz besonderen Treffer bejubeln: Im 20. Jahr Bezirksliga Süd war Bonferts 1:0 das 1000. Kauferinger Tor in dieser Spielklasse.



Am Samstag (14 Uhr) empfängt der Spitzenreiter den Tabellen-Vierten SpVgg Kaufbeuren, einen Gegner, gegen den Kaufering im Hinspiel eine 1:3-Niederlage kassierte. Enthart: „Das war verdient. Kaufbeuren hat eine junge, aggressive Truppe, gegen die wir noch was gut zu machen haben.“



Markus Ansorge, Entharts Trainer-Kollege vom Oberbayen-Zweiten VfL Denklingen, sah am Montag den Kauferinger Sieg und das zweite Saisontor von Sohn Paul in Oberstdorf – Freude über den Treffer und Abschalten nach den beiden Rückschlägen der vergangenen Woche. Zwei Auswärtsspiele, null Punkte, null Tore und sechs Gegentreffer. So etwas hatte der Aufsteiger in dieser Saison noch nicht erlebt. „Das war sehr, sehr, sehr frustrierend und bitter“, sagte er nach dem 0:2 gegen Raisting unter der Woche und der 0:4-Klatsche am Samstag in Neuperlach. Für seine Mannschaft heißt das jetzt: Sie hat keinen Vorsprung mehr auf den Zweiten, sonden als Zweiter schon fünf Punkte Rückstand auf den Ersten, den SC Oberweikertshofen, der vier von fünf Spielen nach der Winterpause gewonnen hat (zuletzt 2:0 in Neuried). „Die sind erst mal weg“, so Ansorge.



In Neuperlach hatte seine Mannschaft gute Möglichkeiten, doch die konnten nicht verwertet werden. Während die Gastgeber durch je zwei Treffer von Atiba Scheffler und Miguel Fantl alles klar machten. „Neuperlach hat verdient gewonnen. Sie haben aus fünf Chancen vier Tore gemacht und bei uns haben sowohl im Abschluss als auch in der Defensive ein paar Prozente gefehlt“, kritisierte der Coach. Den Grund kennt er: „Das ist alles Kopfsache, nicht eine Frage der Qualität. Uns fehlt einfach die Lockerheit der Vorrunde - da war jedes Spiel ein Volksfest. Das gibt es jetzt nicht mehr.“ Seine bittere Erkenntnis: „Unsere beiden letzten Spiele hatten mit einer Spitzenmannschaft nichts zu tun. Es besteht leider die Gefahr, dass wir uns alles kaputt machen, was wir uns in der Vorrunde aufgebaut haben.“ Konsequenz: „Ich muss reagieren und im Heimspiel am Samstag gegen Hertha München umstellen und etwas probieren“, kündigt der Coach an. Dabei baut er aber auch auf die Heimstärke seiner Jungs: „Zuhause sind wir schließlich eine Macht und noch ungeschlagen.“ Auch wenn Platz eins derzeit unerreichbar und der Aufstieg nur noch über die Relegation möglich scheint: Ansorge hat noch lange nicht aufgegeben. „Die Niederlagen haben zwar weh getan. Aber wir haben noch sieben Spiele, unter anderem gegen Oberweikertshofen. Wir können auch wieder eine Serie starten…“