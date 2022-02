Kevin Kümmerle ist Co-Trainer beim VfL Denklingen

Blickpunkt Bezirksliga:

Denklingen/Kaufering – Corona bestimmt zur Zeit die Aufstellungen der Fußball-­Mannschaften, die schon Tests austragen. Wie bei Bezirksliga-Tabellenführer VfL Denklingen. Beim Vorbereitungsspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren, den Bezirksliga-Fünften aus der Schwaben-Gruppe, musste Trainer Markus Ansorge erneut auf sechs Stammspieler aus der Vorrunde verzichten und auf Youngsters und Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.

„Macht nichts. Wir wissen nicht, was Corona noch alles bringt, daher bin ich froh, wenn ich diese Spieler mal sehen kann. Vielleicht muss ich ja auch in den Punktspielen in der Bezirksliga auf sie zurückgreifen“, sagt der Coach, der die neuerliche Niederlage, ein 1:4 nach dem 1:2 vor Wochenfrist gegen den Landesliga-Dritten TSV Gilching-Argelsried, nicht überbewerten wollte. „Das war zwar deutlich, aber wird hätten zur Halbzeit auch 5:3 führen können. Allein Simon Ried stand dreimal alleine vor dem Tor“, so der Coach. „Tore machen ist Qualität, aber diese Qualität hatten wir dieses Mal nicht.“ Wobei er Ried, seinen Top-Torjäger, trotz vergebener Großchancen ausdrücklich in Schutz nimmt: „Der Simon muss ja nicht immer treffen. Da sind auch mal andere gefordert.“



Die starken Kaufbeurer (in der Vorrunde zum Beispiel 3:1 gegen Spitzenreiter Kaufering), „eine geile Truppe, sehr agil und sehr spritzig“, wie Ansorge befand, lagen auf dem Denklinger Kunstrasen bis zu 88. Minute mit 4:0 in Front (Tore in der 29., 43., 63. und 83. Minute), ehe dem eingewechselten Magnus Ahmon, einem Akteur aus der A-Klassen-Reserve des VfL, der Ehrentreffer gelang. „Ein Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck, richtig schön“, lobt der Trainer. Er darf sich über einen namhaften „Neuzu­gang“ im Trainerstab freuen: Der 26-jährige Kevin Kümmerle von Bayernligist TSV Schwab­münchen wird ihn so lange als Co-Trainer unterstützen, bis er von seiner Meniskus-­Operation genesen ist.



Der Mitteldfeldakteur aus Apfeldorf spielte in der Jugend beim FC Bayern und in Starnberg, dann im Seniorenbereich unter Ansorge beim SV Raisting, mit Kaufbeuren in der Landesliga und war zuletzt, bis zu seiner Meniskusverletzung, Stammspieler in Schwabmünchen. „Ein überragender Kicker“, schwärmt Ansorge. „Ich kenne ihn aus unserer Raistinger Zeit gut, er hat in Kaufbeuren schon mit Simon Ried, Michael Stahl und Lukas Greif zusammengespielt und viele soziale Kontakte nach Denklingen. Er ist jung und hat schon viel im Fußball gesehen. Kevin hilft mir jetzt im Training und er steht bei den Spielen neben mir. So kann mich mit ihm austauschen.“



Das nächste Mal schon wieder am kommenden Samstag. Da testet Denklingen (bereits um 11 Uhr) zum dritten Mal zuhause, dieses Mal gegen Schwaben-Bezirksligist TSV Ottobeuren. Ansorge: „Eine junge, spielstarke Mannschaft, die trotz Platz sieben noch gegen den Abstieg kämpft.“ Trainer Karl-Heinz Schabel wurde im November entlassen, ist jetzt Coach beim SV Egg an der Günz in der Landesliga. Nachfolger Bernhard Scherer soll den Klassenerhalt klar machen.



Alle Mann an Board



Auch die Denklinger Bezirksliga-Kollegen vom VfL Kaufering sind wieder am Ball. Am Montag bat Coach Ben Enthart zum ersten Freiluft-Training im Jahr 2022. „Alle Mann an Bord“, freut er sich. In der Vorbereitung wird dreimal pro Woche trainiert, zum ersten Testspiel kommt am Samstag (13.45 Uhr) Nord-Bezirksligist TSV Hollenbach nach Kaufering.



VfL-Neuzugang Marcel Lex vom SC Mautern (1. Klasse Österreich) ist da noch nicht dabei. Der Torjäger und Rückkeh­rer stößt am 13. März zur Mannschaft. Gerade rechtzeitig: Das ist eine Woche vorm Punktspiel-­Auftakt gegen Haunstetten (19. März). Enthart: „Marcel war jetzt wegen seines Zahnmedizin-Studiums sechs Jahre weg. Alle im Verein freuen sich, dass er bald wieder da ist.“