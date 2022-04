Denklingen feiert »Simbas« Mittelkreis-Tor

Von: Thomas Ernstberger

Schoss gegen Neuried vom Mittelkreis ein Traumtor: Simon „Simba“ Ried, die Tormaschine des VfL Kaufering. © Ernstberger

Denklingen/Kaufering – So darf’s gerne weitergehen. Die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Landsberg haben am Samstag ihre Spiele gewonnen – damit konnte Schwaben-Spitzenreiter VfL Kaufering seinen Vorsprung auf den 2. Tabellen­platz auf acht Punkte ausbauen. Und beim Oberbayern-Zweiten VfL Denklingen feierten Team und Fans mal wieder Top-Torjäger Simon „Simba“ Ried.

In Kaufering machten es die Jungs von Coach Ben Enthart beim 3:2-Sieg gegen den TV Bad Grönenbach ungewohnt spannend. „Das war zäh, wir haben keine gute Leistung abgeliefert und uns das Leben selbst schwer gemacht. Und wir konnten nicht den Fußball spielen, der uns sonst auszeichnet. Aber lieber mal schlecht gespielt und dafür die Tabellenführung ausgebaut“, lautete das Resümee des Trainers. Da die Verfolger TV Erkheim und SpVgg Kauf­beuren mit 3:3 die Punkte teilten, führt der VfL Kaufering die Tabelle nach 19 von 28 Spielen mit acht Zählern vor Erkheim und sogar zehn vor Bobingen an. Das „riecht“ jetzt schon sehr nach Aufstieg…



Gegen Bad Grönenbach führte der VfL zweimal durch Tore von Thomas Hasche 23. und 45. Minute) – Saisontreffer Nummer acht und neun. Nach dem Ausgleich der Gäste (58.) wurde es hektisch – „der TV war mit dem Punkt zufrieden und wir wollten gewinnen“, so der Coach. Es klappte noch, wenn auch spät, mit dem Sieg: Das Kauferinger Eigengewächs Kilian Pittrich erlöste seine Mannschaft mit einem 20-Meter-Knaller zum 3:2-Endstand. „Was für eine Erleichterung. Die Freude war riesengroß“, erzählt Enthart. Auch wenn nach drei Wochen ohne Punktspiel nicht alles klappte: Letztlich war er mit ein bisschen Abstand dann doch zufrieden. „Das war unser 15. Sieg. Wir spielen eine überragende Saison“. Der Aufstieg wäre die absolute Krönung.



Für den Tabellenführer steht jetzt ein anstrengendes Oster-­Wochenende an. Am Samstag (14 Uhr) kommt der Tabellen-­Fünfte Türkgücü Augsburg nach Kaufering und am Montag (13.45 Uhr) geht’s zum Siebten nach Oberstdorf. „Jetzt kommen die entscheidenden Spiele“, weiß Enthart. Deshalb wird der VfL nach Oberstdorf auch einen Bus einsetzen. Der Coach: „Fans, die mitfahren wollen, können sich gerne bei uns melden.“



Markus Ansorge, der Trainer des VfL Denklingen, hatte am Samstag gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen fegte seine Mannschaft den TSV Neuried mit 5:2 vom Platz und wetzte damit die „Großhadern-Scharte“ (4:4) aus, zum anderen feierte sein Sohn Paul nach mehrmonatiger Verletzungspause (Schambeinentzündung) sein Comeback in Kaufering. „Ich hab‘ mich riesig gefreut, als ich das gelesen habe“, verrät der Papa.



Mann des Tages beim Denkliger Sieg gegen Neuried war – mal wieder – Bezirksliga-­Top-Torjäger Simon Ried. Nach der schnellen 2:0-Führung des VfL durch Lukas Greif (7.) und Armin Sporer (12.) schafften die Gäste in der 51. Minute den Ausgleich. Alpay Uslu traf zum 1:2 (20.), ein Eigentor von Lukas Greif führte zum 2:2. Vor der Pause hatte Keeper Manuel Seifert noch einen umstrittenen Elfmeter pariert.



Mitte der zweiten Hälfte dann der Top-Auftritt von Ried. In der 70. Minute brachte er Denklingen nach Vorarbeit von Michael Stark mit 3:2 in Führung, acht Minuten später dann ein typischer Genie-Streich á la „Simba“. Er sah, dass TSV-Keeper Markus Bever zu weit vor seinen Tor steht und machte mit einem Heber über den Torwart aus dem Mittelkreis heraus das 4:2. „Was für ein geiles Tor“, lobte Ansorge seinen Torjäger. Es waren die Treffer Nummer 23 und 24 im 20. Spiel – eine absolute Top-Quote. 30 Buden hat sich Ried vorgenommen: „Das schafft er auch“, ist sich sein Trainer sicher.



Der eingewechselte Johannes Greif erhöhte kurz vor Schluss noch auf 5:2 – aber das war fast zu viel des Guten. „Unser Sieg war verdient, ist aber gegen eine gute Neurieder Mannschaft um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“, gab der VfL-Trainer zu. Dass das Spiel trotz heftiger Schneefälle in der Nacht zuvor stattfinden konnte, war übrigens auch ein Verdienst der Mannschaft: „Die Jungs haben tatkräftig mitgeholfen, den Platz zu räumen. Das ist halt Denklingen“, sagt der Coach.



Seine Truppe bleibt Zweiter, da auch Tabellenführer SC Oberweikertshofen gewann (4:0 gegen Kosova München). Jetzt stehen für den VfL zwei Spiele innerhalb von vier Tagen auf dem Programm. Am heutigen Mittwoch (18 Uhr) wird das bereits zweimal abgesagte Derby bei Ansorges Ex-Club SV Raisting nachgeholt und am Ostersamstag geht’s zum SV Neuperlach München. Anpfiff: 15.30 Uhr. Ansorge weiß: „Das werden zwei brutal schwere Auswärtsspiele.“