Blitzeis auf der A96 - Ersthelfer lebensgefährlich verletzt

Von: Susanne Greiner

Am Donnerstagabend wurde ein Ersthelfer auf der A96 bei Igling bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Landsberg/Igling - Schneefall und anziehende Temperaturen haben gestern am späten Abend für sechs Unfälle auf der A96 im Bereich Landsberg gesorgt. Meistens nur Blechschäden - aber bei Igling wurde ein Ersthelfer bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt.

Dieser Unfall ereignete sich laut der für die Autobahn zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck gegen 22:30 Uhr. Auf der A96 bei Igling in Fahrtrichtung Lindau kam der Fahrer eines Pkw aufgrund Eisglätte von der Fahrbahn ab, touchierte beidseitig die Leitplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen, informiert Polizeioberkommissarin Julia Stepper. Mehrere Ersthelfer hätten am Seitenstreifen gehalten. Kurz darauf näherte sich ein zweiter Pkw der Unfallstelle, dessen Fahrer an der selben Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, die am Standstreifen abgestellten Pkw touchierte - und anschließend so stark auf einen der Ersthelfer aufprallte, dass dieser über die Leitplanke geschleudert wurde. Der 29-jährige Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Ein weiterer 19-jähriger Helfer erlitt eine Knieverletzung, die ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden musste. Weitere Ersthelfer wurden laut Stepper auch noch durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht verletzt.

Für Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die A96 in Fahrtrichtung Lindau für rund zwei Stunden voll gesperrt. Wegen der bestehenden Lebensgefahr des Verletzten wurde ein Gutachter zur Unfallstelle geholt.

Die Feuerwehren Landsberg und Buchloe erledigten die Bergungs- und Absperrarbeiten , auch die Autobahnmeisterei Mindelheim war im Einsatz. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sie wurden durch die Staatsanwaltschaft Augsburg für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Mehrere leicht Verletzte gab es bei einem Unfall gegen 22:20 Uhr, ebenfalls im Bereich Landsberg. Ein mit mehreren Personen besetzter Pkw kam wegen Eisglätte ins Schleudern, prallte mehrmals gegen die Leitplanken und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Eine Ersthelferin hielt auf dem Standstreifen. Dennoch erkannte ein herannahender Pkw die Unfallstelle zu spät und prallte nahezu ungebremst in die stehenden Pkw. Insgesamt mussten drei Personen mit leichten Verletzungen im Krankhaus behandelt werden.

Unerlaubt vom Unfallort habe sich der Fahrer eines hellen SUV entfernt, meldet Stepper. Der fuhr gegen 22:15 Uhr auf der A96 in Richtung München. Auf Höhe von Landsberg sei er nach links von der Fahrbahn abgerutscht. Der Pkw-Fahrer links neben ihm wich nach links aus, touchierte dabei aber die Leitplanke, wobei sein Pkw beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89118-0 zu melden.