Blockiert die UBV „Rettet den Schlossberg“-Domains?

Von: Susanne Greiner

UBV-Seite_Rettet den Schlossberg.JPG © screenshot: Schwaiger

Landsberg – „Rettet den Schloßberg“ nennt sich die Bürgerinitiative (BI), die sich aktuell für ein Bügerbegehren gegen den geplanten Nord­anbau der Schlossbergschule einsetzt. Wer allerdings im Internet nach einer möglichen Webseite der BI sucht, findet die zwei „.de“-Toplevel-­Domains zu „Rettet den Schlossberg“ mit und ohne Bindestriche bereits besetzt. Als Kontakt wird in beiden Fällen neumeier@ubv­landsberg.de angegeben.

Nicht nur die beiden .de-Domains scheint sich die UBV bereits gesichert zu haben. Wer www.rettetdenschlossberg.com oder die Seite mit dem Kürzel .org ein gibt, landet direkt auf der Webseite der UBV Landsberg. Man habe sich diese Domains schon „vor langer Zeit gesichert“, informiert UBV-Vorsitzende Wolfgang Neumeier auf Anfrage des KREISBOTEN. Wann genau das war, wisse er nicht mehr. Zudem hätten das seine „Leute“ gemacht: die UBV. Wohl das Team, das auf den beiden .de-Domains als „Team Rettet den Schlossberg“ erwähnt wird.

„Entgegen allen bisherigen offiziellen Verlautbarungen, scheint die UBV Landsberg das Anliegen der Bürgerinitiative ‚Rettet den Schlossberg‘ insgeheim zu unterstützen“, schreibt Axel Flörke, stellvertretender Sprecher der BI und Stadtrat der Landsberger Mitte in einer Pressemitteilung. Anders seien diese Domain-Registrierungen nicht zu erklären. „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!“ Das sehe für ihn ganz danach aus, „dass ausgerechnet die UBV mit der Oberbürgermeisterin an deren Spitze eine Informationsplattform der Bürgerinitiative“ für die Bürger verhindern wolle. Man kenne diese Taktik bereits, so Flörke. Auch eine Domain für „Landsberger Mitte“ sei früher von der UBV gehalten worden – obwohl man mehrere Male gebeten habe, sie freizugeben. Deshalb habe man schließlich www.ll-mitte.de gewählt.

Eine Nachfrage bei Denic, der zentralen Registrierungsstelle und Betreiberin aller Domains mit der Länderendung .de im Internet, ergibt die Information, dass am 1. August 2022 zum letzten Mal für die beiden Webdomains www.rettetdenschlossberg.de und www.rettet-den-schlossberg.de „eine Eintragung in der Denic-Datenbank verändert wurde“. Die BI mit dem entsprechenden Namen sei am 27. Juli gegründet worden, sagt Flörke. Bekannt war die Absicht aber bereits in der zweiten Juliwoche, wie der Artikel im KREISBOTEN „Rettet den Schloßberg“ am 13. Juli von Werner Lauff beweist.

Warum sich die UBV ausgerechnet diese Domains gesichert habe, wo doch die den Zielen der UBV beim Schlossberg­schul­anbau entgegenstehende BI so heiße? Man habe „proaktiv für den Nordanbau auf dem Schlossberg“ werben wollen, antwortet Neumeier. Und was genau wolle die UBV ‚retten‘? Eine konkrete Antwort gibt Neumeier nicht. Erst die Frage seitens der Redaktion, ob man vielleicht den Schlossberg als Schulstandort retten wolle, bejaht er. Er selbst komme ja aus der Immobilienbranche und halte es deshalb für sinnvoll, die aktuellen Planungen von Stadtverwal­tung, Architektin und Landesdenkmalamt erst einmal abzuwarten.

Beide Webseiten haben keinen Inhalt. Dort ist lediglich zu lesen, dass der Webauftritt überarbeitet werde, „We‘ll be back soon“. Ob die Webseiten irgendwann vorher einen Inhalt hatten, ist auch mittels Wayback-Machine nicht herauszufinden. Dort wird darauf verwiesen, dass kein URL-Eintrag zu finden sei.



Vor allem in den Anfangszeiten des Internets war mit dem Modell Domain-Grabbing gutes Geld zu verdienen: Man sicherte sich eine Toplevel-Domain mit gutem Markennamen und verkaufte diese später an den Markeninhaber. Vollkommen legal, denn im Internet galt und gilt „First comes, first served“, Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Domain-Grabbing ist immer noch legal. Nur große Marken (Anfang der 2000er war das bei Shell der Fall) haben eine Chance, ‚ihre‘ Domain von einem, der schneller war als sie, zurückzubekommen.



Allerdings: Sollte eine Domain-­Registrierung den Tatbestand einer unlauteren Mitbewerberbehinderung erfüllen, wäre sie allerdings auch angreifbar. Dafür muss aber festgestellt werden, ob der Domain-Besitzer die Domain allein in der Absicht gesichert hat, sie für einen Dritten zu blockieren.

Man werde auf eine andere Domain ausweichen, informiert Flörke. Ab Samstag stehe www.schlossberg-retten.de online.