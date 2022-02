Mit dem Harvester übers Hügelgrab gebrettert?

Von: Susanne Greiner

Ein Harvester ist nicht gerade pingelig, was den Untergrund angeht. Auch beim Grabhügelfeld im Hofstettener Frauenwald hat er tiefe Gräben hinterlassen. (Symbolfoto) © vladvitek

Hofstetten – Kreisheimatpfleger Dr. Bernd Steidl bangt um die Hügelgräber im Hofstettener Frauenwald. In dem Waldstück kurz vor Lengenfeld wurde der Wald ökologisch umgebaut: mehr Mischwald, weniger Fichte, von Stürmen geschädigtes Holz muss abtransportiert werden, vom Borkenkäfer befallene Stämme müssen raus. Dazu hat das städtische Forstamt auch Harvester und Rückezug verwendet. Und die hätten tiefe Gräben quer über dem Bodendenkmal hinterlassen, berichtete Steidl im Kulturausschuss vergangene Woche.

Wälder seien der beste Schutz für ein Bodendenkmal, sagte Steidl. Doch dieser Schutz löse sich im Zuge der modernen Waldwirtschaft auf – so wie in dem besagten Waldstück, das im bayerischen Bodendenkmalatlas ausgewiesen ist. Dort habe das städtische Forstamt der Stadt Landsberg mittels Harvester Bäume entnommen. Die Spuren des Harvester seien dabei keine kleinen Rillen, sondern „Gräben“, so Steidl. Zwar lägen die Hügelgräber ja nicht an der Oberfläche, allerdings gebe es auch Urnenbestattung an der Oberfläche der Hügel, die durch solche Arbeiten beschädigt würden. Steidl zeigte luftbildarchäologische Aufnahmen, in denen Rückestraßen für Baumstämme, aber auch Fahrspuren schachbrettförmmig zu sehen waren. Auf Anfrage habe das Forstamt gesagt, man habe die Arbeiten einem Unternehmen vor Ort übertragen. Zudem wisse man nichts von einem Verbot der Maßnahme. „Wir müssen mehr aufklären“, resümierte Steidl.



Womit er beim Leiter des städtischen Forstamtes Michael Siller offene Türen einrennt. Denn der weiß, dass der Bau von Rückegassen über Hügelgräber rechtlich nicht zulässig ist. Erfahren habe er das allerdings erst bei einem Ortstermin auf dem besagten Hügelgrabgelände vor rund acht Monaten mit Revierförster Ulrich Metzger und Ulf Händler, Grabungstechniker beim Landesamt für Denkmalpflege. Man habe nichts von diesem Denkmal gewusst. Zwar seien die Wiesen gegenüber in der Waldfunktionskarte als Denkmal eingezeichnet. Der Wald selbst aber nicht. Der Ortstermin sei zustande gekommen, nachdem jemand anonym Steidl über das Vorhaben informiert habe. Von Grabungstechniker Händler bekam Siller beim Ortstermin schließlich eine Broschüre. „Und die habe ich sozusagen aufgesaugt“, sagt Siller. Mitsamt der Info über Rückegassen und Hügelgräber.



Bei diesem Ortstermin habe man damals das weitere Vorgehen zum Waldumbau auf dem mit „Gräberfeld“ bezeichneten Gelände abgesprochen. Wenn anschließend kein Einwand mehr vom Denkmalamt komme, sei das Vorgehen so abgesegnet, habe Händler zum Abschluss gesagt. Anschließend beauftragte die Stadt das Unternehmen vor Ort, mit Harvester und Rückezug die Bäume gemäß Absprache zu entnehmen. Und dabei sei es passiert, dass eine der Rückegassen aus Versehen über ein Hügelgrab angelegt worden sei, berichtet Siller. Natürlich hinterließen auch der Harvester und die Baumstämme Spuren. Aber man habe darauf geachtet, die Gräber zu umfahren.



Diese Arbeiten mit Traktoren oder sonstigen, leichteren Maschinen zu machen, sei bei den Massen an Schadholz und dem ökologisch erforderlichen Waldumbau wirtschaftlich nicht zu leisten, sagt Siller. „Wir legen unsere Forstwege immer mit Bedacht. Aber wo gehobelt wird, da fallen eben leider auch ab und zu mal Späne.“ Jetzt habe man diese eine Rückegasse umgeleitet. „Das ist natürlich ein Mehraufwand“, sagt Siller. Aber einer, den man gerne auf sich nehme.