Von Bolivien über Landsberg nach Berlin

Auf dem Weg zu den Special Olympics in Berlin war eine bolivianische Delegation zu Gast in Landsberg (von links): Lizette Niura Zurita, Nicole Vokrouhlik (Landratsamt), Maria Jose Pers (vorne) Sussy Vizcarra Ehard (Dolmetscherin), Gloria Poichee Quiroga, Viqui Ruiz(Delegationsleiterin) , Peggy Ramos Viscarra (Trainerin) und Estrella Castanieta Foronda.

Special Olympics

Von Ulrike Osman schließen

Landkreis – Leichtfüßig bewegt sich Estrella über den Hallenboden. Zur Musik von Queen biegt sie ihren Körper, schwingt zwei Keulen, fällt in den Spagat. Trainerin Peggy Ramos Viscarra geht langsam vor ihr her und gibt leise Kommandos. Vom Rand aus schauen Estrellas Teamkolleginnen Maria, Lizette und Gloria zu. Die vier jungen Frauen im Alter zwischen 16 und 33 Jahren trainieren in der Turnhalle der Montessorischule Kaufering rhythmische Sportgymnastik. Sie sind Teil des bolivianischen Teams der diesjährigen Special Olympics Weltspiele in Berlin

Vor dem Start der Wettkämpfe der Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung machten einzelne Delegationen im Rahmen des sogenannten Host-Town-Programms Station in verschiedenen deutschen Städten. Nach Landsberg kam eine zwölfköpfige Gruppe aus Bolivien – sechs Sportlerinnen und Sportler samt Betreuern.



Mit einem großen Willkommens-Banner begrüßten Nicole Vokrouhlik von der Koordinationsstelle Inklusion im Landratsamt und Barbara Juchem, Landkreis-Beauftragte für Menschen mit Behinderung, die Gäste am Münchener Flughafen. Im Rahmen des viertägigen Besuchsprogramms standen neben dem Sporttraining ein Besuch des Steinzeitdorfs Pestenacker, eine Schifffahrt auf dem Ammersee, ein Stadtführung durch Landsberg, Klettern beim Deutschen Alpenverein und eine Führung durch die IWL-Werkstätten auf dem Programm. Der HC Landsberg hatte für die Gäste eigens ein Sportangebot vorbereitet, und bei einem bayerisch-bolivianischen Abend gab es Live-Musik und Vorführungen.



„Die Athleten sind so begeistert“, bilanzierte Delegationsleiterin Viqui Ruiz. „Natürlich vermissen sie ihre Familien, aber sie fühlen, dass sie im Mittelpunkt stehen. Alle sind so freundlich hier.“ Ein Kompliment, das Nicole Vokrouhlik den Gästen nur zurückgeben konnte. Herzlich und offen sei man von Anfang an aufeinander zugegangen. „Wir sind sehr dankbar, Bolivien hier zu haben.“ Zumal mit Sussy Vizcarra Ehard als ehrenamtlicher Dolmetscherin eine Ideal­besetzung gefunden war – sie stammt ebenfalls aus Bolivien und lebt seit 26 Jahren in Kaufering.



Bei den Weltspielen in Berlin können sich die vier Sportgymnastinnen und zwei Schwimmer durchaus Medaillen-Hoffnungen machen. In den einzelnen Disziplinen treten die Teilnehmenden auf verschiedenen Levels gegeneinander an. „Wirklich alle haben eine Chance auf Gold“, erklärt Viqui Ruiz. Wobei es aus Sicht der Special Olympics darauf nicht wirklich ankommt, sondern auf mehr Anerkennung und Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung.



Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet erstmals in Deutschland statt. Sie beginnt am kommenden Samstag und endet am 25. Juni.