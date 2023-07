Brand in Leeder: Gartenhütte und Dachstuhl fangen Feuer

Von: Susanne Greiner

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren beim gestrigen Brand in Leeder im Einsatz. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Leeder - Erst die Hitze, dann das Unwetter. Bevor der Sturm im Landkreis Landsberg wütete, brannte es gegen 12.20 Uhr in Leeder. Eine Gartenhütte und der Dachstuhl eines Wohnhauses hatten Feuer gefangen, meldet das Polizeipräsidium Nord.

Gegen 12:20 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle ein in Flammen stehender Schuppen am Bahnhofsweg gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste schickten zahlreiche Rettungskräfte zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten um 14 Uhr noch an. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Warum die Gartenhütte und der Dachstuhl am Dienstagmittag in Brand gerieten, sei bislang noch unklar, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck habe die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.