Briefmarken und Brezen bei der Dießener Postagentur

Von: Dieter Roettig

Teilen

Die Dießener Postagentur öffnet mit neuem Betreiber am 4. Juli. © Roettig

Dießen – Auf diese Nachricht haben die Dießener sehnsüchtig gewartet: Die seit Ende April geschlossene Postagentur im Bahnhofsgebäude wird voraussichtlich am 4. Juli wieder eröffnet.

Das habe ihr die Deutsche Post mitgeteilt, informierte Bürgermeisterin Sandra Perzul. Ein neuer, selbstständiger Betreiber wurde gefunden, der neben den Postdienstleistungen auch frische Backwaren anbietet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Einen Wermutstropfen gibt es aber: Die Postfachanlage wurde abgebaut, sodass Briefe künftig wieder vom Postboten an die Firmen- bzw. Heimadressen ausliefert werden.



Es kommt also wieder mehr Leben in das Bahnhofsgebäude, in dem sich auch die Tourist-Info, ein VR-Geldautomat sowie ein Pizza-Lieferdienst befinden. Die Deutsche Post hat damit ihre gesetzliche Verpflichtung gegenüber der Marktgemeinde erfüllt. Die Grundversorgung mit postalischen Leistungen regelt in schönem Beamtendeutsch die sog. „Postuniversaldienstleistungsverordnung“, kurz PUDLV genannt. Demnach muss es in Gemeinden ab 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale oder Agentur geben. Ab 4.000 Einwohnern müsste die Post in zusammenhängend bebauten Gebieten sogar in maximal 2.000 Metern erreichbar sein.