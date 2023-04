Pläne für 2022

BRK-Kreisverband Landsberg: stabil trotz Personalmangel

Von: Susanne Greiner

Im neuen „Zuhause“ samt E-Mobil: BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner und Stellvertreterin Sonja Huber. © Greiner

Landkreis - Auch für den BRK-Kreisverband ist Personalmangel das Hauptproblem. Was sich unter anderem beim Rettungsdienst zeige, sagt Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner. Dass der belastet werde, liege aber auch an ‚falschen Einsätzen‘: wenn der Notarzt zum Schnupfen gerufen werde.

Ein Grund: „Wir hören, dass beispielsweise beim KVB niemand ans Telefon gehe“, so Lehner. Ein Notarzt sei aber auch „bequemer“, als selbst in die Praxis zu fahren. Um den Rettungsdienst ohne Abstriche zu gewährleisten – „was uns bisher immer gelungen ist“ – seien deshalb große Anstrengungen nötig. Zwar bilde der KV Notfallsanitäter aus und übernehme im Oktober drei seiner Azubis. „Aber die Nachfrage ist größer.“ Gerne würde man mehr ausbilden, „aber die Krankenkassen zahlen nur ein gewisses Kontingent“.



Lücken machen sich auch in anderen Bereichen bemerkbar, zum Beispiel bei Blutspendeterminen, die man dann leider absagen müsse. „Man ist fast den ganzen Tag damit beschäftigt, Dienstplanlücken zu füllen“, erzählt Lehner. Und das, obwohl Stand 2022 mit 412 Hauptamtlichen 70 mehr im Kreisverband (KV) arbeiten als 2021. Auch die Zahl der aktiven Ehrenamtlichen ist um 87 gestiegen.



Insgesamt ist der KV 2022 gewachsen und inzwischen an drei Stellen in Landsberg vertreten. Wobei der Posten in der Max-Friesenegger-Straße auf lange Sicht wohl wegfallen wird. „Aber wir haben gerade erst das Sozialzentrum eröffnet, jetzt müssen wir erstmal pausieren“, räumt Lehner ein.



Gewachsen sei der Verband auch wegen der Kitas: Inzwischen ist das BRK Träger von 13 Einrichtungen. Aber auch die Bestehenden seien durch neue Gruppen gewachsen. Den Personalmangel in diesem Bereich versuche man dadurch aufzufangen, dass man Quereinsteiger qualifiziere, so Lehner. Dennoch, das Problem werde noch wachsen. Denn einige Kommunen fingen erst jetzt an, sich mit dem steigenden Bedarf im Kindergartenbereich auseinandersetzten.



Ein großes Problem sieht der Kreisgeschäftsführer in der Geflüchteten-Thematik – verursacht auch durch den fortdauernden Ukraine-Konflikt: „Aktuell sind im Landkreis rund 2.600 Menschen mit Fluchthintergrund.“ Man merke das vor allem durch den Ansturm auf die Beratungsstellen: „Wie man da eine gute Betreuung leisten soll, ist uns ein Rätsel.“ Außendienst sei nicht mehr möglich, die Helferkreise inzwischen stark minimiert. Die steigende Zahl der Geflüchteten spüre man auch bei der Landsberger Tafel und in den Second-Hand-Kleiderläden des BRK. Wobei Lehner das große Engagement der inzwischen knapp 1.500 Ehrenamtlichen lobt. Die engagierten sich auch in der seit 25 Jahren bestehenden Krisenintervention oder beim Hausnotruf: „Hier haben wir inzwischen über 800 Kunden.“



Die ambulante Pflege sei weitestgehend stabil, die Tagespflege „läuft langsam an“, sagt Lehner. Noch gebe es allerdings Plätze. Auch im Pflegebereich bilde der KV aus – ein „finanzieller Aufwand“, den man nur dank der gut 10.000 Fördermitglieder leisten könne. Dass die Tagespflege des BRK Landsberg gut ist, hat kürzlich auch der medizinische Dienst der Krankenkassen bestätigt – und dem Angebot die Note 1,0 gegeben.

Pläne für 2022

Schon demnächst stehen beim BRK Landsberg zwei Einweihungsfeiern an: die der neuen Kita am Reischer Talweg und die offizielle Einweihungsfeier für das Sozialzentrum in der Ehrenpreisstraße. Und auch die Kita Denklingen zieht ins neue Gebäude um.



Dazu werden die Kita Hofstetten und die Kita Prittriching erweitert. „Und es stehen noch andere Bestandserweiterungen an“, sagt Kreisverbandsgeschäftsführer Andreas Lehner. Dennoch, der Kreisverband ist weiter auf Grundstückssuche: für die neue Rettungswache in Dießen. Das bisherige Gebäude sei marode.



Gefeiert werden darf aber auch. Beispielsweise 20 Jahre Helfer vor Ort in Denklingen. Eine große Feier mit allen Interessierten, Angestellten und Ehrenamtlichen steht schon am 8. Mai an: beim Tag der offenen Tür, an dem auch das Sozialzentrum, das Vroni-Döring-Haus in der Ehrenpreisstraße, offiziell eingeweiht wird.

Das BRK Landsberg in Zahlen

• Aktiv sind beim BRK Landsberg 1.490 Ehrenamtliche und 412 hauptamtliche Mitarbeitende. Fördermitglieder zählt der Verband 10.420.



• In der Sanitätsbereitschaft wurden 19.042 Einsatzstunden ehrenamtlich geleistet. Die ehrenamtlichen „Helfer vor Ort“ in Denklingen, Dießen, Reichling und Landsberg kommen insgesamt auf 1.666 Einsätze, dazu kommen 116 Hausnotruf-Einsätze.



• An den fünf Landkreisstandorten des Rettungsdienstes wurden 17.469 Einsätze gefahren.



• Die Wasserwachten meisterten 288 Einsätze und absolvierten 17.500 Wachstunden.



• Die Ehrenamtlichen in den Schatztruhen Dießen und Landsberg zählen 15.100 Einsatzstunden, die Ehrenamtlichen von „Gemeinsam gegen einsam“ 520 Stunden, dazu kommen 520 Stunden durch den Hausbesuchsdienst.



• Es gab 35 Blutspendetermine – deutlich weniger als vor Corona.