Viel Raum für viele

Landsbergs neues Vroni-Döring-Haus

Von: Susanne Greiner

Bei der feierlichen Taufe des BRK-Sozialzentrums dabei waren (v.l.) OBin Doris Baumgartl, Kreisvorstandsvorsitzender Alex Dorow, BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer, Namenspatin Vroni Döring, BRK-Präsidentin Angelika Schorer, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin BRK-Landsberg Marianne Asam und Kreisgeschäftsführer BRK-Landsberg Andreas Lehner. © BRK LL

Landsberg – Die Kreisstadt hat ein Vroni-Döring-Haus: das neue Sozialzentrum des BRK Landsberg in Obere Wiesen. Damit wird Dörings 65-jähriges Engagement für das BRK geehrt. Zur feierlichen Taufe des Gebäudes waren auch BRK-Präsidentin Angelika Schorer, Bezirksgeschäftsführer Martin Rieger und Kreisverbandsvorsitzender Alex Dorow gekommen.

Schorer und Dorow betonten, wie „bewunderswert vor allem in der heutigen Zeit“ das Engagement Vroni Dörings sei, die sich seit so vielen Jahren „derart leidenschaftlich für das Wohl ihrer Mitmenschen“ einsetze. Sie sei für viele ein großes Vorbild. Die ausgebildete Krankenschwester arbeitete zuletzt auf der Entbindungsstation des Klinikums Landsberg. Viele kennen sie von den BRK-Haustürsammlungen, Döring leitet aber auch seit Jahren den Seniorenclub des BRK. „Sie war in allen Bereichen des BRK präsent“, fasst Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner. Da sie seit 17 Jahren zudem bei Tafel aushilft, war es ihr ein Anliegen, der Tafel die dringend benötigten neuen Räume im BRK-Sozialzentrum zu sichern.



Zur feierlichen Taufe enthüllte Döring zusammen mit Lehner das neu angebrachte Bildnis am Eingang des Gebäudes. Es zeigt das symbolische Rote Kreuz und ein Portrait der Namensgeberin (siehe Foto). Döring hatte noch ein besonderes Extra dabei: einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro.



OBin Doris Baumgartl betonte, dass mit dem neuen BRK-Sozialzentrum eine „wichtige Versorgungslücke in Landsberg geschlossen werden konnte“. Dort würden in Zukunft die neue BRK-Tagespflege, aber auch Mitarbeiterwohnungen für Angestellte des BRK-Landsberg Platz finden.



Viel Raum für viele

Das Sozialzentrum wurde nach zweijähriger Bauzeit im Dezember fertiggestellt. Die Baukosten betrugen – wie geplant – rund 5,2 Millionen Euro, informiert BRK-Pressemitarbeiterin Johanna Mayr. Das Gebäude biete Platz für 22 Tagespflegeplätze, dazu gebe es Büroräume für den Ambulanten Pflegedienst und den Betreuungsverein, ein Lager für die BRK-Schatztruhen, neun Wohnungen für MitarbeiterInnen des BRK Landsberg sowie weitere Schulungs- und Büroräume. Die Landsberger Tafel werde im Januar einziehen.



Die offizielle Einweihungsfeier des BRK-Sozialzentrums im großen Rahmen wird am Weltrotkreuztag, dem 8. Mai 2023, stattfinden.