Ja oder Nein zum Parkplatz-Ausbau Rotter Straße

Von: Dieter Roettig

Mit sachlichen Argumenten versuchten Bürgermeisterin Sandra Perzul und die Gemeinderäte Michael Hofmann und Thomas Hackl (von rechts), die Bürger zur Abstimmung für den Parkplatzausbau zu bewegen. © Roettig

Dießen – Am Sonntag entscheidet sich, ob die Marktgemeinde den Behelfsparkplatz an der Rotter Straße beim Marienmünster wie geplant ausbauen kann. Die Dießener sind zu einem Bürgerbegehren aufgerufen, das den Ausbau verhindern soll. Auf dem gleichen Stimmzettel haben sie beim entgegengesetzten Ratsbegehren aber auch die Möglichkeit, für den Ausbau ihre Kreuzerl zu machen.

Den Stein ins Rollen gebracht hat die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“, zu der Bund Naturschutz, Heimatverein, Jugendbeirat, Klimalobby, DAV Sektion Ammersee und die Mittwochsdisko angehören.Die Initiative kämpft gegen „Versiegelung der Rotter Wiese mit Beton oder Asphalt“ und möchte keine nächtliche Beleuchtung, „die Insekten schadet sowie Energie und Geld verschwendet“. Außerdem wollen die Streiter gegen den Ausbau, dass die vorgesehenen 760.000 Euro lieber für „sinnvollere Projekte ausgegeben werden.“



Allen Argumenten der Gemeinde gegenüber zeigte sich die Initiative bislang uneinsichtig. Bei den Bürgerversammlungen, einer Sonderveranstaltung, Infoständen und einer aufwendigen Postwurfsendung haben Bürgermeisterin Sandra Perzul und Gemeinderäte – bis auf die Grünen, die dagegen gestimmt hatten – die Notwendigkeit des Parkplatzausbaus sachlich dargelegt. So werde die „Wiese, die sie früher einmal war“, nur zu 34 Prozent versiegelt. Zudem werden Bäume, Sträucher und Blühflächen gepflanzt, die für eine bessere Biodiversität sorgen. Dazu wirken sich vielfältig bepflanzte Versickerungsmulden positiv auf das Ortsklima aus. Laut einer Stellungnahme der TU München „tragen die Rasengittersteine auf den Stellflächen als Werkzeug der wasserbewussten Planung zusätzlich zur Erhöhung der Verdunstung und damit zur Kühlung des urbanen Raums bei.“



Zudem stellten die Gemeinderäte klar, dass von den ca. 760.000 Euro Gesamtkosten allein für die dringend notwendigen Entwässerungsanlagen bereits knapp die Hälfte benötigt werden. E-Ladestationen, Fahrradständer und eine Querungsinsel über die Rotter Straße sorgen für Attraktivität nach dem Motto „Park & Walk“ bzw. „Park & Ride“. Ein entscheidender Vorteil sein schließlich die ganzjährige Nutzung des Parkplatzes.



Peter Bierl, Sprecher der Parkplatzgegner, lädt für Freitag, 5. August, um 17 Uhr zu einer Abschlusskundgebung in die Seeanlagen ein. Hier wird auch Musiker Hans Well von den „Wellpappn“ auftreten. Er schließt sich Bierls Meinung an, dass der Ausbau verkehrspolitisch unsinnig sei. Niemand werde an der Rotter Straße parken, um zum See zu flanieren. Der Ausbau sei wegen der Versiegelung „das absolut falsche Signal in unseren Zeiten.“



Michael Hofmann, der die Bayernpartei im Gemeinderat vertritt, geht wiederum auf Palme ob den Forderungen der Initiative: „Es darf nicht sein, dass eine laut schreiende Minderheit die Beschlüsse des von der Mehrheit der Bürger gewählten Gemeinderats umdrehen will.“ Er wolle nicht zulassen, dass in Dießen eine Verbots- und Vorschreibekultur einziehe. Hinter dem Bürgerentscheid stünden „dieselben Genossen, die uns vorschreiben wollen, wie wir sprechen, schreiben, was wir essen und mit welchen Mitteln wir uns fortbewegen sollen.“



Ein Trost bleibt Michael Hofmann, sollte sich die Initiative mit ihrem Bürgerentscheid durchsetzen: An das Ergebnis ist die Marktgemeinde laut Gesetz nur für ein Jahr gebunden. Nach Ablauf könnten die Planungen fortgesetzt werden.