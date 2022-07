Bürgerentscheid Dießen: Fehler bei Wahlunterlagen

Von: Susanne Greiner

Die Gemeinde Dießen hat fehlerhafte Wahlunterlagen zum Bürgerentscheid am 7. August verschickt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Mihai Barbu

Dießen – Nicht nur im Landratsamt, auch in manch Kommune spielt der technische Fehlerteufel bei Wahlbescheiden mit. Ein Teil der bereits verschickten Abstimmungsscheine zum Bürgerentscheid am 7. August bezüglich des umstrittenen Parkplatzes an der Rotter Straße müsse für ungültig erklärt werden, informiert Gemeindepressesprecherin Petra Freund.

Dass die Marktgemeinde beim umstrittenen Thema einige fehlerhafte Abstimmungsscheine druckt und sendet, hat gewisse Brisanz. Es handele sich aber um ein „technisches Versehen“, sagt Freund. Die Betroffenen würden jetzt schriftlich informiert und „gebeten, sich zur Ausstellung neuer, gültiger Abstimmungsunterlagen umgehend mit dem Einwohnermeldeamt, Telefonnummer 08807/92 94-0 in Verbindung zu setzen“.

Man bedauere den Vorfall und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Eine gute Nachricht gebe es aber auch: Die Probleme bei der Verarbeitung des QR-Codes zur Beantragung der Briefwahlunterlagen seien behoben. „Die Wahlunterlagen können nun auch über QR-Code angefordert werden.“