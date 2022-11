Frischer Wind für Denklingen

Bürgerentscheid für Windenergie

Denklingen – Das Ergebnis ist so ausgefallen, wie es viele erwartet haben: Beim Bürgerentscheid zur Windenergie in Denklingen waren knapp 70 Prozent dafür. Gut 30 Prozent stimmten mit Nein. Enttäuscht zeigte sich Bürgermeister Andreas Braunegger von der Beteiligung.

Nur 42 Prozent der Bürger der Gemeinde Denklingen gingen am Sonntag zur Urne. Und dies, obwohl das Thema gerade in Denklingen und Dienhausen – weniger in Epfach – über viele Jahre für Emotionen gesorgt hat.



Rathauschef Braunegger hatte sich eine Beteiligung von 50 und mehr Prozent erhofft. Gleichwohl werde die Gemeinde Kontakt mit den Bayerischen Staatsforsten in Regensburg aufnehmen. Dann wolle man die nächsten Schritte abklären.



Das Unternehmen Bayerische Staatsforsten ist der Eigentümer der Waldflächen im Sachsenrieder Forst, wo die Gemeinde Denklingen ein Konzentrationsgebiet für Windkraft ausgewiesen hatte. Es umfasst ein Gebiet von 425 Hektar in der mehr als 5.000 Hektar großen Gemeinde. Die Aufstellung des Teilflächennutzungsplanes Windkraft war umstritten. Er ist seit 2019 rechtskräftig.



Immerhin 945 Erwachsene haben ihre Stimme abgegeben. Zwei Zettel waren ungültig. 69,46 Prozent machten bei dem Ratsbegehren, das von der Gemeinde ausgegangen war, ihr Kreuzchen hinterm Ja. In Dienhausen – die Ortschaft liegt am nächsten zu der Konzentrationsfläche im Sachsenrieder Forst – überwog mit 56 die Zahl der Nein-Stimmen. Dort waren nur 16 dafür. Dienhausen hat 133 Wahlberechtigte. Wenigstens dort betrug die Beteiligung mehr als 50 Prozent. Prozentual die meisten Ja-Stimmen wurden in Epfach verzeichnet. 84 Prozent waren in der Ortschaft am Lech dafür. Sie ist von der ausgewiesenen Konzentrationsfläche acht Kilometer entfernt.