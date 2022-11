Schlossberg-Flyer: Pro und Contra für Nordanbau

Wo soll gebaut werden? Befürworter und Gegner wenden sich jetzt mit Flyern an die Bürger und erklären ihre Argumente für und gegen den geplanten Nordanbau der Schlossbergschule. © Greiner

Landsberg – Am 4. Dezember entscheidet Landsberg über die Zukunft der Schlossbergschule. Dann findet der Bürgerentscheid zum geplanten Nordanbau statt. Befürworter und Gegner wenden sich jetzt mit Flyern an die Bevölkerung, um ihre Argumente noch einmal darzustellen.

„David gegen Goliath“ - so fühle man sich in der Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Schlossberg“, sagt Axel Flörke beim Pressegespräch im Büro des Historischen Vereins. Flörke vertritt die BI gemeinsam mit Sigrid Knollmüller und Berthold Lesch. Der Vergleich drängt sich allein schon beim Blick auf die Flyer auf. Die Publikation der Stadt hat das vierfache Format des BI-Flyers. Es stecke halt mehr Geld dahinter, so Flörke. Entmutigt fühlt sich die BI dadurch nicht. „Wir wollen durch Argumente überzeugen.“



Die Gegner des Nordanbaus sehen in der Verwirklichung des vom Stadtrat nahezu einstimmig beschlossenen Vorhabens eine „Zerstörung der historischen Stadtansicht“. Flörke, selbst Stadtratsmitglied für die Landsberger Mitte (LM), wirft der Mehrheit seiner Ratskollegen mangelnden Sinn für Denkmalschutz und die Schönheit der Stadt vor.



Unstrittig ist, dass archäologische Grabungen stattfinden müssen, bevor im Norden gebaut werden kann. Die Stadt kalkuliert hierfür eineinhalb Jahre ein – Zeit, die man für die Sanierung des Altbaus und den Abriss des Flachbaus aus den 1960er Jahren nutzen will. Grabungsfunde sollen „wissenschaftlich begleitet, kartografiert und dokumentiert werden“, heißt es im Flyer der Stadt. Das Landesamt für Denkmalpflege hat bereits mitgeteilt, dass es unter diesen Umständen keine Einwände mehr gegen den Nordanbau erheben werde.



BI-Vertreterin Sigrid Knollmüller hält die Grabungsarbeiten jedoch allein schon wegen der Bodenbeschaffenheit für schwierig. „Es tut mir weh, was da an archäologischen Kostbarkeiten vernichtet wird“, sagt die frühere Vorsitzende des Historischen Vereins und verweist darauf, dass man es mit mehreren historischen Schichten zu tun habe. Denn auf dem Areal sei bereits in der Bronze- und in der Römerzeit gesiedelt worden.



Die Vertreter der Bürgerinitiative „Rettet den Schlossberg“ Axel Flörke, Sigrid Knollmüller und Berthold Lesch werben in ihrem Flyer für ein Nein zum Nordanbau der Schlossbergschule beim Bürgerentscheid am Sonntag, 4. Dezember in Landsberg. © Osman

Zweites Argument der BI sind die Kosten des Nordanbaus. Schätzungen gehen im Moment von 34 Millionen Euro aus, doch ob selbst dieser Betrag angesichts der hohen Inflation zu halten sein wird, bezweifeln die Gegner. Flörke hat gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Jonas Pioch sowie den CSU-Räten Christian Hettmer und Hubert Schlee beantragt, dass in der Stadtratssitzung am Mittwoch, 16. November, eine ausführliche Übersicht über die Finanzierung der Baumaßnahme präsentiert wird. Die Finanzierbarkeit stelle unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage und der geplanten beziehungsweise bereits im Bau befindlichen Projekte eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Abstimmenden beim Bürgerentscheid dar.



Ein möglicher Südanbau sei schon wegen der weniger aufwändigen Grabungen günstiger, argumentiert die BI – hier werden weniger Funde vermutet. Aber sieht die Stadt einen Südanbau überhaupt noch als Option? Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl schreibt im städtischen Flyer zur Frage, was bei einer Ablehnung des Bauvorhabens die Alternative sei: „Es wird keine Grundschule am Schlossberg geben.“



Für Berthold Lesch ist diese Aussage „starker Tobak“. Denn Vorschläge für einen Südanbau gibt es – tatsächlich war der Siegerentwurf aus dem Realisierungswettbewerb die einzige unter den Einreichungen, die den Anbau im Norden platzierte. Mit ihrer Aussage gebe Baumgartl all jenen „Fahrtwind“, die den Schlossberg als Schulstandort generell ablehnen, kritisiert Flörke. Das tue die BI ausdrücklich nicht.



Die Stadt argumentiert, dass durch den Nordanbau nicht nur ein modernes, dringend benötigtes Schulgebäude entstehe, sondern auch eine öffentliche Freifläche im Süden. Diese wird im städtischen Flyer als „Schlossgarten“, ja sogar als „Schlosspark“ bezeichnet – ein Begriff, den zumindest die BI für zu hoch gegriffen hält.



Unabhängig davon, wie der Bürgerentscheid am 4. Dezember ausgeht – wirksam ist das Ergebnis nur dann, wenn eine Mehrheit von mindestens 4.500 Stimmen (das entspricht 20 Prozent der Wahlberechtigten) für oder gegen den Nordanbau zustande kommt. Ansonsten ist das nötige Quorum nicht erreicht. In diesem Fall geht das Projekt weiter wie vom Stadtrat beschlossen.