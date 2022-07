Rettungsanker für Landsbergs Schlossberg?

Von: Ulrike Osman

Der geplante Anbau der Schlossbergschule verändere die Stadtsilhouette negativ, beklagt die Bürgerinitiative. © Stadt Landsberg

Landsberg – Eine Bürgerinitiative (BI) will den geplanten nördlichen Anbau an die Schlossbergschule verhindern und hat dazu am Tag nach ihrer Gründung das Bürgerbegehren „Rettet den Schlossberg“ auf den Weg gebracht. Ab sofort sollen Unterschriften gesammelt werden – 2.400 müssten zusammenkommen, damit ein Bürgerentscheid zu folgender Frage durchgeführt werden kann: „Sind Sie dafür, dass beim Erweiterungsbau der Schlossbergschule die Fläche auf der Nordseite der Schule von Bebauung frei bleibt?“

Zur Begründung führt die BI an, dass bei Umsetzung des Bauvorhabens in seiner geplanten Form das archäologische Erbe der Stadt „für immer verloren“ wäre. Außerdem würde der Neubau das denkmalgeschützte Altstadtensemble von allen Seiten massiv verändern. Das örtliche Schulwesen werde durch den angestrebten Planungsstopp nicht beeinträchtigt, wenn die Erweiterung auf der Südseite errichtet werde.



Andererseits berge der im Norden geplante Anbau die Gefahr, dass die Eingriffe in die archäologische Substanz kosten- und zeitintensive Verzögerungen bis hin zu einem Baustopp zur Folgen haben könnten. „Damit wäre den Schülern am wenigstens gedient.“



Vertreter der BI sind Sigrid Knollmüller, frühere Vorsitzende des Historischen Vereins Landsberg, Stadtratsmitglied Axel Flörke von der Landsberger Mitte und der ehemalige CSU-Stadtrat Berthold Lesch. „Wir wollen nicht den Schulstandort oder die Sanierung verhindern, aber wir wollen sie in die richtige Bahn lenken“, sagte Flörke am Donnerstagabend am Ende einer Veranstaltung des Historischen Vereins zur gleichen Thematik. Hinter dem Publikum im gut gefüllten Veranstaltungssaal der Lechsporthalle lag zu diesem Zeitpunkt ein Abend der leidenschaftlichen Plädoyers und teils hitzigen Diskussionen.



Stadtheimatpfleger Stefan Paulus referierte zur Geschichte des Schlossbergs, in dessen Erdreich Siedlungsspuren von fast 4.000 Jahren schlummern – sie reichen zurück bis zur Bronzezeit und sollen am „bedeutenden und sensiblen“ Nordspitz in besonders hoher Dichte vorhanden sein. Bevor überhaupt gebaut werden kann, müssten archäologische Grabungen stattfinden, die mindestens eineinhalb Jahre dauern und 1,2 Millionen Euro kosten würden, so Paulus. Je nach Bedeutsamkeit der Funde könne dann womöglich im Norden gar nicht mehr gebaut werden.



Im Namen des Landesamts für Denkmalpflege appellierte der für den Landkreis zuständige Referent Thomas Hermann an die Stadt, „sich noch einmal Gedanken zu machen“. Die im Gestaltungswettbewerb auf Platz 2 und 3 gelandeten Entwürfe, die einen Anbau im Süden vorsehen, würden sich besser ins Stadtbild einfügen. Denn neben der Sorge um das Bodendenkmal treibt die Gegner des Nord-Anbaus die Tatsache um, dass dieser die Stadtsilhouette verändern wird.



Auch der südliche Anbau wäre allerdings ein massiver Eingriff, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), die mit Stadtbaumeisterin Birgit Weber im Publikum saß. Der zweitplatzierte Entwurf würde aus der Schlossbergschule ein 108 Meter langes Gebäudes machen. Der Anbau im Norden habe das geringere Volumen, so Baumgartl. Man dürfe sich einen südlichen Anbau nicht so vorstellen wie den jetzigen Flachbau an dieser Stelle.



Da die Planungen fertig und Aufträge für drei Millionen Euro bereits erteilt sind, sei der Zeitpunkt für ein Bürgerbegehren „ausgesprochen unglücklich“, sagte Baumgartl. Damit die Schule wie geplant 2026 in Betrieb gehen könne, müsse man im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen. Schützenhilfe kam von einem ihrer Amtsvorgänger. Ingo Lehmann (SPD) warf dem Historischen Verein mangelnden Respekt vor demokratischen Entscheidungen vor – was Axel Flörke mit dem Hinweis konterte, man habe das Recht, eine demokratische Entscheidung des Stadtrats zu hinterfra­gen.



Margarita Däubler (SPD), Schulreferentin im Stadtrat, warnte, dass man in der Schulentwicklung um drei Jahre zurückgeworfen würde, wenn der Bau auf dem Schlossberg nicht zustande käme. Modernisierungsmaßnahmen an anderen Schulgebäuden müssten dann geschoben werden. „Unsere Grundschulen sind verzahnt wie die Rädchen.“



Aus pädagogischer Sicht spricht viel für den Anbau im Norden, wie in Redebeiträgen einer ehemaligen Schlossberg-­Lehrerin und der künftigen Schulleiterin Heike Heck deutlich wurde. Statt eines kalten, schattigen Pausenhofs im Norden würde dann ein großer sonniger Spielraum im Süden entstehen. Man müsse bedenken, dass die Buben und Mädchen der Grundschule aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 bis zu acht Stunden täglich in der Schule verbringen würden.



Auch ein Architekturlehrer aus dem Publikum fand den geschützten Schulhof des Sieger­entwurfs gelungen und den Eingriff in die Stadtansicht vertretbar. „Geschichte ist permanente Veränderung.“