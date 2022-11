Platz für Tennis

Die Gemeinde Greifenberg bleibt schuldenfrei

Von: Dieter Roettig

Einen „ehrenamtlichen Vollzeitjob“ hat Patricia Müller als Bürgermeisterin von Greifenberg. Hier in ihrem Amtszimmer im Rathaus. © Roettig

Greifenberg – Coronabedingt erst 899 Tage nach ihrer Vereidigung als neue Gemeindechefin von Greifenberg konnte Patricia Müller ihre erste Bürgerversammlung abhalten. In der bis auf den letzten Platz besetzten Sporthalle bezeichnete sie es als positives Omen, dass ausgerechnet an diesem Tag Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Stiko, die Pandemie offiziell als beendet erklärt hatte.

Patricia Müller begrüßte Altbürgermeister Josef Förg und fast den kompletten Gemeinderat, der im Landkreis eine Besonderheit darstellt. Denn Parteipolitik findet in Greifenberg nicht statt, da alle Kandidaten über Bürgerlisten gewählt wurden wie „L(i)ebenswertes Dorf Greifenberg LWD“, „Gemeinwohl“, „Aktive Gemeinde“, „Beurer Liste“ oder „Liste WG Neugreifenberg“. Wichtige Gastreferentin war Sandra Meissner. Sie ist Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf, zu der Greifenberg mit aktuell 2.221 Einwohnern und Eching mit 1.704 Einwohnern gehören.



Die erfreulichste Nachricht kam von Sandra Meissner so ganz nebenbei bei ihren Kassenberichten der letzten Jahre: Greifenberg ist immer noch schuldenfrei. Damit gehört die Gemeinde zu den nur 231 Kommunen in ganz Bayern mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von null Euro. Das nüchterne Zahlenwerk der Jahresrechnung 2021: Der Verwaltungshaushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben bei 9,43 Millionen Euro ab. Wichtigste Einnahmequellen waren die Steuern, insbesondere die Einkommenssteuer mit 1,96 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit 5,05 Millionen Euro. Als Kreisumlage mussten 2,32 Millionen Euro an den Landkreis abgeführt werden und 527.000 Euro als Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft. Der Vermögenshaushalt schloss in Einnahmen und Ausgaben mit 6,5 Millionen Euro ab.



Patricia Müller lobte in ihrem Rückblick die ehrenamtlichen Gemeinderäte, die in den letzten beiden Jahren in 28 zum Teil sehr langen Sitzungen 537 Beschlüsse gefasst haben. Zur Vorbereitung beschäftigten sich diverse Gremien wie der Bauausschuss mit Bauvoranfragen, Bauanträgen oder Tekturplänen.



Ein Schwerpunkt in Müllers Rück- und Ausblick war die Erweiterung des Gewerbegebiets Mitterfeld nördlich der A96. In mehreren Schritten sollen die im gemeindlichen Besitz befindlichen Flächen von 7,2 und 1,8 Hektar mit Gewerbe- und Büroflächen bebaut werden. Dazu habe man zwei auf kommunale Gewerbeobjekte spezialisierte Entwicklungs- und Planungsbüros eingeschaltet.



Die 1a-Lage in der Nähe zu Fürstenfeldbruck, zur Autobahn sowie die MVV-Buslinie zum Türkenfelder S-Bahnhof sorgen jetzt bereits für eine verstärkte Nachfrage von Interessenten. Allein in Greifenberg gibt es 344 Gewerbetreibende und Gewerbebetriebe, darunter mehrere mittelständische und auch größere Unternehmen. Sie würden bei der Vergabe vor auswärtigen Bewerbern natürlich bevorzugt, wie die Bürgermeisterin betonte.



Platz für Tennis



Im Einklang mit der Gewerbeausweitung gehe die Städte­bauförderung sowie die innerörtliche Entwicklung. Hier laufe ein Ideen- und Realisierungswettbewerb. Eine gute Nachricht gab es für die Greifenberger Tennisspieler. Nachdem das Domizil des Tennisclubs mit vier Courts und Vereinsheim für die Parkplätze beim Sommerbad weichen musste, werden die Schläger bald wieder geschwungen. Im Gebiet „Hohe Breiten“ zwischen Beurer Straße und dem Gewerbering bei der Kreisstraße werden vier Sandplätze und ein Vereinsheim entstehen. Da auf dem 9.600 Quadratmeter großen Gelände noch genügend Platz ist, laufe gerade ein „Wunschkonzert“, zu dem Vereine und Bürger Ideen für weitere Sportarten einbringen können. Wie ein Basketballplatz oder eine Calisthenics-Anlage.



Die längst überfällige Erneuerung der gesperrten Schlosswiesenbrücke über die Windach Richtung Schondorf kann sich weiter hinziehen. Wie berichtet, ist eine Sanierung wegen der enormen Mängel nicht möglich. Das Gutachten zur Standsicherheit, Bodentragfähigkeit und Materialbeschaffenheit ergab keine andere Möglichkeit als Rückbau mit anschließendem Neubau. Allerdings nur für Fußgänger und nicht wie bisher in Kombination mit Radfahrern. Da das Objekt in einem Naturschutzgebiet liegt, wurde jetzt auch eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt. Und hier macht die „Gemeine Bachmuschel“ Probleme. Der Eingriff darf nur außerhalb der Brutzeit von November bis Februar im „engsten Umfeld“ der Brücke stattfinden. Außerhalb dieses Zeitfensters dürfe nur sehr sorgfältig mit „ökologischer Baubegleitung“ gearbeitet werden.



Natürlich wurde auch das kürzlich eingeführte „Tempo 30 mit Rechts-vor-Links“ angesprochen. Noch sei diese Regelung nicht in den Köpfen aller Autofahrer angekommen, man brauche Geduld – wie die Bürgermeisterin ausführte. Trotz vieler Hinweisschilder und den die Geschwindigkeit anzeigenden „Smileys“. Einige Bürger wünschten die Aufhebung der Regelung in der Haupt-, Bahnhofs- und Hechenwanger Straße, die Painhofer wiederum möchten die Tempo 30-Einführung auch in ihrem Gebiet.



Einen umfassenden Einblick in den normalen Arbeitsalltag einer Bürgermeisterin gab es im ausführlichen Rechenschaftsbericht. Da musste sich Müller um eine neue Haustüre im alten Schulgebäude kümmern oder um den Sandaustausch der Kinderspielplätze. Eine neue Hundesteuersatzung, die Abstimmung der Pflasterarbeiten in der Kreisstraße, die Sockelputzsanierung am Leichenhaus, der Kauf von Reinigungsgeräten und einer Spülmaschine für die Mittagsbetreuung oder der Meldertausch der Brandmelderanlage gehören genauso zu ihrem Tätigkeitbereich wie die Erstellung von Arbeitsunterlagen für die Gemeinderatssitzung.



Trotzdem betont Patricia Müller, dass ihr als ehrenamtliche Bürgermeisterin mit nur einer Aufwandsentschädigung die Vollzeitbeschäftigung immer noch „riesigen Spaß macht.“ Ihre Kandidatur bereue sie keine Sekunde. Und sie freut sich auf zwei besonders angenehme Tage vor dem ersten Advent: Am 25. und 26. November findet nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder der Adventsmarkt im idyllischen Greifenberger Schlosspark statt.