Abgeschlossen

Bürgerversammlung in Schondorf: Mit A wie Asyl bis Z wie Zuzug

Von: Dieter Roettig

Ehre, wem Ehre gebührt: Kurt Bergmaier (r.) und Thomas Betz (l.) wurden von Bürgermeister Alexander Herrmann für ihr langjähriges Wirken im Gemeinderat ausgezeichnet. © Roettig

Schondorf – Von „Entzugserscheinungen“ sprach Bürgermeister Alexander Herrmann, als er nach der Corona-bedingten Pause endlich wieder zu einer Bürgerversammlung ins Café Forster einladen konnte.

Unter den Besuchern auch viele Gemeinderäte, die sich im letzten Jahr zu 22 Sitzungen mit 407 Beschlüssen getroffen haben. Dazu kamen noch 27 Tagungen diverser Ausschüsse und Ortstermine. Ende September wurde mit 4.040 Einwohnern die „magische Grenze von über viertausend“ überschritten, davon mehr Frauen als Männer, wie Herrmann launisch bemerkte. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag zum Jahresende bei 503 Euro – ein geradezu lächerlicher Betrag gegen die bundesweite mit 28.155 Euro und bayerische mit 2.640 Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt). Erfreulich bezeichnete Herrmann die Steigerung von Gewerbe- und Einkommenssteuer auf knapp 5,6 Millionen Euro. Weniger erfreut zeigte er sich über die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage von 2.530.435 Euro. Die Schulden konnten auf rund zwei Millionen reduziert werden, denen aber Rücklagen von 6,5 Millionen Euro gegenüber stehen. Insgesamt sei der Haushalt ausgeglichen.



In seinem Streifzug durch das Gemeindeleben des letzten Jahres ging der Bürgermeister ausführlich auf die geplante Umgestaltung der Seeanlagen ein. Dass beim Sieger des Ideen- und Realisierungswettbewerbs die geliebte historische Ufermauer wegkommen soll, sei „keinesfalls in Stein gemeißelt“. Auch der „vergessene“ Minigolfplatz werde sicher bleiben. Für den auch durch Zuzug wachsenden Bedarf an Plätzen für die Kinderbetreuung seien die Weichen gestellt worden. Auf dem Prix-Gelände helfe eine temporäre Container-Anlage beim aktuellen Engpass, bis die neue Tagesstätte an der Bergstraße für sechs Kindergarten- und fünf Krippengruppen fertig sei. Dann werde der bisherige Kindergarten in der Schulstraße für Hort und Mittagsbetreuung genutzt.



Zum Thema Asyl hatte der Bürgermeister nur lobende Worte für seine Mitarbeiterin Anne Pfefferkorn, die sich hier vorbildlich einsetzt. Alle anerkannten Asylbewerber hätten Arbeit gefunden und leben in eigenen Wohnungen. Für die seit Jahren geforderte Verkehrsberuhigung der extrem belasteten Ortsdurchfahrt hatte Alexander Herrmann zumindest einen Hoffnungsschimmer parat: Um über einen Lärmaktionsplan das Tempo wie in Inning auf 30 km/h zu drosseln, werde noch im Mai entlang der Staatsstraße St2055 an vier Knotenpunkten eine Videoverkehrszählung durchgeführt. Das Ergebnis sei ausschlaggebend für weitere Verhandlungen mit dem Staatlichen Bauamt in Weilheim. Zur Verkehrsüberwachung in Schondorf gab es auch aktuelle Zahlen: Wegen zu schnellem Fahren wurden 131 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und bei Parkverstößen 640. Ein gewaltiger Investitionsbedarf von rund zehn Millionen Euro steht langfristig bei der Straßensanierung an. Vordringlich seien dabei Teilstücke der St.-Anna- und Greifenberger Straße, die Gehsteige in der Bahnhofstraße und die Ersterschließung Kirchenäcker.



Abgeschlossen



Punkte wie die immer besser gedeihende Städtepartnerschaft mit Boves (Piemont) wurden angesprochen wie auch die neue Urnenanlage im Friedhof, die aber wegen der noch unklaren Gebühren nicht benutzt werden kann. Dagegen abgeschlossen ist der Büroausbau im ersten Stock des Bahnhofs, in den das technische Bauamt des Rathauses umgezogen ist. Weitere Kapitel der dreistündigen Versammlung mit Co-Referenten waren BürgerBudget, Stadtradeln, Dorfhaus und die Aktivitäten im Studio Rose.



Keine Bürgerversammlung ohne Auszeichnungen! Die Goldene Ehrennadel für 18 Jahre Mitarbeit im Gemeinderat, davon sechs Jahre als zweiter Bürgermeister, erhielt Kurt Bergmaier (79) – auf der Urkunde übrigens mit „Bergmeier“ falsch geschrieben. Thomas Betz (59) bekam die Silberne Ehrennadel für 27 Jahre im Schondorfer Gemeinderat.