Utting hat viel vor in den nächsten Jahren

Von: Dieter Roettig

Stolz führte Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann (rechts) Forstministerin Michaela Kaniber und Bauminister Christian Bernreiter durch die Schmucker-Siedlung. Wie in der Bürgerversammlung verlautet wurde, ziehen bereits Anfang Januar die ersten Mieter ein. © Roettig

Utting – Welch gewaltiges Pensum eine Gemeindeverwaltung mit gerade mal elf Angestellten leisten kann, wurde auf der Bürgerversammlung im BVS-Bildungszentrum eindrucksvoll präsentiert. Bürgermeister Florian Hoffmann gab einen Rückblick auf das bald zu Ende gehende Jahr 2022 und einen Ausblick auf 2023 und darüber hinaus. Unter den rund einhundert Besuchern waren auch der in Utting wohnende Landrat Thomas Eichinger, Hoffmanns Vorgänger Josef Lutzenberger und dessen Vorgänger, Altbürgermeister Josef Klingl.

Florian Hoffmann sparte in seinem Rechenschaftsbericht nicht mit Lob auf den ehrenamtlichen Gemeinderat, der in diesem Jahr bereits zu 17 teils sehr langen Sitzungen einschließlich der Workshops für die Städtebauförderung zusammengekommen ist. 13 mal tagte der Bau- und Umweltausschuss und 17 mal der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss. Alles zum Wohl der Gemeinde, die am Tag der Bürgerversammlung exakt 4.887 Einwohner zählte, davon 233 mit Nebenwohnsitz. Dass man in der Ammersee-Gemeinde gut leben und alt werden kann, zeigen die 63 Geburtstage über 80 in diesem Jahr, dazu 14 von über 90-jährigen und zwei von genau 100-jährigen. Auch Ehepaare werden hier zusammen alt, wie eine Gnadenhochzeit (70 Jahre) und eine Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre) beweisen.

Die Uttinger machen sich Gedanken, wie sie ihr Dorf noch lebens- und liebenswerter mitgestalten können. Beim aktuellen BürgerBudget gingen zahlreiche Vorschläge ein, von denen drei 2023 realisiert werden: Die Renovierung des in die Jahre gekommenen Basketballplatzes, eine Box mit Sandspielzeug am Mehrgenerationenspielplatz im Summerpark und eine für alle zugängliche „Bibliothek der Dinge“ mit Nützlichem. Bohrmaschine, Teleskop-Astschere, Entsafter und vieles mehr kann man sich künftig hier ausleihen.

Der Finanzbericht von Geschäftsleiter und Kämmerer Matthias Graf zum Gesamthaushalt 2022 in Höhe von über 36 Millionen Euro zeigte als wesentliche Ausgaben die Kreisumlage in Höhe von knapp drei Millionen Euro, das Bauvorhaben Schmucker-Siedlung mit 10,6 Millionen Euro als Weitergabe an das KUA-Kommunalunternehmen, den Spielplatz im Summerpark mit 380.000 Euro, die energetische Sanierung der Grundschule mit 800.000 Euro sowie 3,7 Millionen Euro für den Kindergarten Zur Ludwigshöhe und das Telos-Kinderhaus. Der Schuldenstand zum Jahresende wird knapp 25 Millionen Euro betragen, wobei für die nächsten drei Jahre keine Neuaufnahmen geplant sind.

Als wesentliche Investitionen im Haushalt 2023 und in den Folgejahren nannte Bürgermeister Hoffmann unter anderem die Sanierung der Gemeindehäuser sowie der Grundschule, den Ausbau der Hechenwanger Straße, die Umsetzung des Refugiums beim Bahnhof, die Ertüchtigung von Campingplatz mit Pavillon, die WC-Anlage im Summerpark, die Erweiterung mit neuer Zufahrt des Gewerbegebiets Nord, den Bike-Park, die Wasserwachthütte eine Freiflächenphotovoltaikanlage und den Abschluss des Schmucker-Wohnungsbaus über das Kommunalunternehmen.

Dessen technischer Vorstand Thomas Behrendt konnte erfreut bekanntgeben, dass bereits Anfang Januar 2023 die ersten Mieter einziehen können. Bis Ende des ersten Quartals sollen dann alle 88 barrierefreien Mietwohnungen belegt sein. Der Komplex in Hybrid-Holzbauweise gilt als Leuchtturmprojekt in der Region und erhielt bei einer Besichtigungstour von Bayerns Bauminister Christian Bernreiter zusammen mit Forst- und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber höchstes Lob. Von den rund 30 Millionen Euro Gesamtkosten erhält die Gemeinde Utting Fördermittel in Höhe von knapp dreizehn Millionen Euro sowie ein zinsvergünstigtes Darlehen mit nur 0,3 Prozent von der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt. Initiiert hat das von vielen Gemeinden beneidete Schmucker-Projekt Josef Lutzenberger, Hoffmanns Vorgänger auf dem Bürgermeister-Sessel.

Dass laut Bürgermeister Hoffmann zwei Drittel der Schmucker-Umzügler Uttinger sind, sorgte für Wortmeldungen der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Uschi Zenker, Monika Scheidler und Barbara Schiller. Sie baten Hoffmann, sich bei den Vermietern der leer werdenden Wohnungen dafür einzusetzen, Flüchtlinge und speziell Familien aus der Ukraine einziehen zu lassen. In Utting leben derzeit über einhundert anerkannte und nicht anerkannte Geflüchtete, davon 13 Familien mit 31 Kindern sowie Alleinstehende im ehemaligen Hotel „Seefelder Hof“. Hier würden zum Teil sehr beengte Verhältnisse herrschen und in einigen Wohnungen gebe es kein warmes Wasser. Dazu müssten Betreuung und Deutsch-Kurse laut Uschi Zenker intensiviert werden, was wegen des kleiner gewordenen Helferkreises schwierig ist.

Landrat Thomas Eichinger malte in der Diskussion ein düsteres Szenario zu der Wohnungsproblematik für Flüchtlinge. Aktuell kämen über die Balkanroute alle vierzehn Tage rund 50 Asylsuchende in den Landkreis, was über kurz oder lang wieder zur Unterbringung in Turnhallen führen werde. Allein aus der Ukraine leben 1.400 Menschen im Landkreis, davon vierhundert in dezentralen Unterkünften und tausend in privaten Haushalten, wofür sich der Landrat ausdrücklich bedankte.