Reichling: Bürgerinfos bis nach Mitternacht

Von: Johannes Jais

Die erste Bürgerversammlung seit 2019, die erste für Johannes Leis, die erste in der Mehrzweckhalle und nicht mehr wie früher im Wirtshaussaal. Und die Resonanz war außergewöhnlich bei den Themen – rund 200 Frauen und Männer fanden sich ein. © Jais

Reichling – In mehrfacher Hinsicht war es eine denkwürdige Bürgerversammlung, gestern Abend. Nicht nur die erste für Rathaus­chef Johannes Leis, sondern auch mit herausragendem Besuch: 200 Reichlinger und Ludenhausener füllten den Saal. Denkwürdig auch die Länge: Schluss war erst zehn Minuten nach Mitternacht.

Richtig kontrovers wurde es zu fortgeschrittener Stunde. Die Diskussion um die Kindergartenpläne nahm um 23.15 Uhr Fahrt auf. Denn auf den Bericht des Bürger­meisters folgte erst mal ein Überblick des Architekten zum Dorfgemeinschaftshaus in Ludenhausen, dann ein Referat des Fachplaners zur Modernisierung der Wasserversorgung und als Schwerpunkt die Information zur Gasbohrung östlich des Lechs auf Reichlinger Flur (Bericht folgt). Hätte Landrat Thomas Eichinger nicht kurzfristig abgesagt und wäre sein Bericht nicht entfallen – es wäre wohl noch länger gegangen.

„Es ist an der Zeit, dass die Bürger die Fragen stellen können, die sie interessieren“, sagte Leis mit Blick auf die erste Bürgerversammlung in seiner Amtszeit. Er rechtfertigte in seinem Bericht den Gemeinderatsbeschluss, die alte Schule in Luden­hausen zum Kindergarten umzubauen, was die Eltern der Reichlinger Wurzberg-Oase ablehnen. Der Bürgermeister führte die Investitionen an. In Reichling müsste man wegen der Gebäudesituation samt Durchgang drei Räume errichten, bekomme aber nur zwei finanziell gefördert. Anders sei dies in Ludenhausen. Ein Umbau der alten Schule sei die deutlich günstigere Lösung. Leis reichte das Mikrofon weiter an seinen Bruder Stefan Leis, Kindergartenreferent im Gemeinderat. Die Erweiterung in Reichling bedeute mittel- und langfristig für die Kommune eine Million Euro mehr Zinsen. Die Alternative: die Gebühren deutlich anheben, so Stefan Leis.



Eine betroffene Mutter betonte, man solle die Kinder nicht durch zwei Betreuungseinrichtungen „auseinanderreißen“. Und forderte die Ratsmitglieder auf, die Einwände der Eltern­schaft „nochmals zu behandeln“. Ex-Gemeinderat und -Kindergartenreferenz Hubert Frankl bedauerte die Entwicklung. Man habe die Sanierung des „Fünf-Sterne-Happergers“ als Ludenhausener Gemeinschaftshaus angepackt, und jetzt heiße es, man könne sich den Ausbau des Kindergartens in Reichling nicht mehr leisten. Er schlug vor, die alte Sud­bury-Schule in Ludenhausen zu verkaufen. Die Antwort des Bürger­meisters: In Ludenhausen bestünde die Möglichkeit, den Kindergarten bis auf vier Gruppen zu erweitern. Sind Eltern und Kindergartenleiterin in die Überlegungen erst spät einbezogen worden? Leis bezeichnete diese Nachfrage als „haltlose Unterstellung“. Er habe schon im Herbst 2020 mit der verantwortlichen Erzieherin gesprochen, was Kindergärtnerin Petra Stäbel bestätigte.



Das Gemeindeoberhaupt erwähnte noch, dass Reichling nicht nur die Investitionen übernehme, sondern 44 Prozent der Kosten bei der Betreuung der Kinder zahle. Das seien 200.000 Euro im Jahr. Wenn dann über zwei Millionen Euro beim Ausbau der Wurzberg-­Oase in Reichling dazu kämen, dann müsste man das eigentlich nicht mit 13 Euro mehr im Monat, sondern mit 100 bis 200 Euro mehr über Gebühren der Eltern refinanzieren.