Bund der Selbstständigen: Lichtmess-Empfang in Landsberg

Von: Dieter Roettig

Zum Finale beim BDS-Empfang gab‘s Süßes in Tüten: (v.l.) Wolfgang Krebs, Ulrike Scharf, Tobias Kurzmaier, Margit Horner-Spindler, Franz Fischer und Doris Baumgartl. © Roettig

Landkreis – Aiwanger ist zuständig für die Funklöcher, Söder ereifert sich über gelbe Pharisäer und grüne Heuschrecken. Bei Baerbock wundert Bayerns MP nichts, sie stammt schließlich aus Hannover. Da gibt es das Abi schon, wenn man einen Topflappen stricken kann… Es wurden Tränen gelacht beim Lichtmess-Empfang vom Bund der Selbstständigen im Historischen Rathaus.

Denn „Festredner“ war der bekannte Kabarettist Wolfgang Krebs, der mithilfe diverser Perücken und virtuoser Stimmband-Akrobatik in die Rollen von Markus Söder, Hubert Aiwanger, Horst Seehofer oder Edmund Stoiber schlüpfte. Da konnte sich auch Ulrike Scharf, Bayerns Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, das Lachen nicht verkneifen. Sie war als Ehrengast nach Landsberg gekommen, um in einer Talkshow-Runde mit Moderator Tobias Kurzmaier und einem diesmal ernsthaften Wolfgang Krebs aus dem Nähkästchen der Bayerischen Staatsregierung zu plaudern. So würden sich bei den Kabinettssitzungen Söder und Aiwanger oft gegenseitig „hochschaukeln“, aber stets humorvoll und mit Respekt. Auf die Frage nach einer irgendwann möglichen Frau auf Bayerns Chefsessel nannte Wolfgang Krebs Ilse Aigner, der er das Ministerpräsidenten-Amt am ehesten zutraue.



Franz Fischer, Vorsitzender des 120 Mitglieder starken BDS Landsberg und Umgebung, zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Erfolg des Lichtmess-Empfangs im bis auf den letzten Platz besetzten Rathaus-Saal. Man spürte die Freude über das Wiedersehen nach der Corona-Pause. Unter den Gästen auch Hausherrin und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Vize-Landrätin Margit Horner-Spindler, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling oder Ex-Staatsminister Dr. Thomas Goppel.



In seiner Begrüßung erklärte Franz Fischer, warum der BDS-Jahresauftakt ausgerechnet an Lichtmess stattfindet. Der Tag sei neben seiner kirchlichen Bedeutung auch symbolisch für einen Neuanfang. Denn Mägde und Knechte hätten früher an Lichtmess ihre neue Stelle angetreten. Hoffnung machte auch das Sauwetter am Tag der Veranstaltung: „Wenn’s an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.“



Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bezeichnete die Mitglieder des selbstständigen Mittelstandes als „tragende Säule“ der Wirtschaft. Vize-Landrätin Margit Horner-Spindler betonte in diesem Zusammenhang, dass die Landsberger Region ein besonders attraktiver Wirtschaftsraum für den Mittelstand sei.