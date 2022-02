Eichhörnchen lieben Grünanlagen

Von: Toni Schwaiger

Am liebsten allein unterwegs, vor allem wenn es ums Fressen geht: das heimische Eichhörnchen, dem sich der Bund Naturschutz in einem Forschungsprojekt widmet. © Schwaiger

Landkreis – Seit zwei Jahren sammelt der Bund Naturschutz (BN) mit Hilfe der Bevölkerung Daten über Eichhörnchen. Über 27.600 wurden im Freistaat seitdem gemeldet, davon 229 in Landsberg. Das Projekt bestätigt, dass die Fellfarbe nicht nur genetisch vorgegeben ist, sondern auch eine Anpassung an die Umgebung sein kann. Die meisten Eichhörnchen wurden in Grünanlagen gesichtet. Das Projekt läuft weiter.

Seit dem Start des Bürgerprojekts „Eichhörnchen in Bayern“ können Interessierte via App oder BN-Homepage melden, wann und wo sie Eichhörnchen entdeckt haben und Merkmale angeben. Bis zum Herbst wurden aus dem Landkreis Landsberg 229 Tiere gemeldet. „Das ist ein großartiges Ergebnis und zeigt, dass sich viele Menschen für Eichhörnchen begeistern“, erklärt BN-Kreisvorsitzender Peter Satzger. Die meisten Tiere seien in der Stadt Landsberg und in Siedlungen gemeldet worden.

Der Grund dafür ist einfach erklärt. „Die Nager lieben unsere kommunalen Grünanlagen mit altem Baumbestand und lassen sich dort besonders gut beobachtet. Das zeigt auch, wie wichtig naturnahe Räume in der Stadt und in den Kommunen sind. Sie bieten unzähligen Tieren Lebensraum und Nahrung. Mehr Baumbestände und Grün-Achsen in der Siedlung statt grauer Parkplätze oder Schotter-Gärten würden nicht nur Eichhörnchen und Co, sondern mit ihrer kühlenden Wirkung auf das Lokalklima und hoher Aufenthaltsqualität auch den Menschen guttun“, so Satzger weiter.



Eichhörnchen können in einer Vielzahl von Fellfarben vorkommen. Neben dem klassischen Rot sind verschiedene Braun- und Grautöne möglich, auch ganz schwarze Tiere werden immer wieder gesichtet. Nur der Bauch ist bei unseren heimischen Eichhörnchen immer weiß. „Das Fell ist wichtig für die Tarnung“, erklärt Katja Holler, stellvertretende Vorsitzende der BN-Kreisgruppe. „Von oben gesehen können Feinde die Eichhörnchen nur schlecht von der Rinde unterscheiden und von unten gesehen verschmilzt der weiße Bauch mit dem hellen Himmel“.



Die Bäume haben noch nicht ausgetrieben, die Kronen sind kahl und je nach Lebensraum und Ernährungszustand sind viele der Nager gerade in der Paarungszeit. „Bessere Bedingungen für die Eichhörnchen-Beobachtung gibt es nicht“, betont Satzger.



Die Smartphone-App „Eichhörnchen in Bayern“ gibt es für Android und iOS-Betriebssysteme kostenfrei zum Download.