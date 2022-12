Red Hocks-Minikader besiegt die Dragons

Von: Toni Schwaiger

Die Red Hocks Kaufering (links Doppeltorschütze Leevi Väänänen) setzten sich gegen die Dragons Bonn durch. © Stefan Wiede

Kaufering – Erstmals seit Jahren überwintern die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering auf einem Playoffplatz. Zum Jahresabschluss besiegten sie vor rund 200 Zuschauern Verfolger SSF Dragons Bonn mit 6:5. Erst im letzten Drittel schoss sich das Team von Markus Heinzelmann auf die Siegerstraße.

Dabei hatte auch das erste Drittel gut ausgesehen – allein die Tore fehlten. Mit viel Ballbesitz und einigen guten Angriffen über mehrere Stationen kombinierten sich die Kauferinger immer wieder ins Bonner Drittel. Doch am Torabschluss haperte es. Dazu kam, dass die Verschnaufpausen etwas kürzer ausfielen als gewöhnlich: Auf neun Spieler hatte Trainer Heinzelmann verletzungs- oder krankheitsbedingt verzichten müssen, sodass die Red Hocks nur zwei Reihen ins Spiel schicken konnten. Vor allem die Reihe um die Importspieler aus Lettland und Finnland mischte die Dragons-Defensive kräftig auf, doch Torerfolge gab es nur auf der anderen Seite: Mit starken Kontern und effektiven Torabschlüssen erspielte sich Bonn bis zur Drittelpause eine 3:1-Führung – auch dank zweier Treffer von Nationalspieler Florian Weißkirchen. Für Kaufering hatte der Finne Leevi Väänänen das zwischenzeitliche 1:2 erzielt.



Zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Gastgeber ihre wohl beste Phase im Spiel: Druckvoll kam man aus der Kabine und erspielte sich Chance um Chance. Im Powerplay brachte dann Moritz Leonhardt seine Farben auf 2:3 heran und gut zwei Minuten später glich Väänänen mit einer Direktabnahme aus – nach starkem Querpass von Lauris Stiprais (29.). Doch nach zehn Minuten erlitt das Spiel der Kauferinger einen Bruch – die Offensivaktionen wurden rarer, die Fehler im Vorwärtsgang häuften sich. So wurde Bonn immer wieder zu Kontern eingeladen. 3:5 stand es zur zweiten Pause.



Von einer Vorentscheidung wollte man im Lager der Kauferinger aber nichts wissen. Mit einer geringeren Fehlerquote und einem saubereren Aufbauspiel kämpften sich die Roten binnen weniger Minuten zurück ins Spiel und wurden auch mit Toren belohnt: Stiprais zog aus der Distanz ab und schoss damit das 4:5 (44.) und auch Landsmann Kriss Luzinskis hatte mit einem wuchtigen Schlenzer Erfolg (45.). Das Spiel war somit wieder völlig offen – wobei Kaufering nun am Drücker war, während Bonn geschockt wirkte und nur noch selten gefährlich vors Tor von Dominik Bürger kam. Den ersehnten Führungstreffer erzielte dann Tobias Hutter. Diese Führung verwalteten die Red Hocks fortan, ohne zu großes Risiko zu gehen. Das entscheidende 7:5 verpassten sie mehrfach, doch auch in der Defensive brannte nichts mehr an.



„Das war kein einfaches Spiel, aber insgesamt geht der Sieg für uns in Ordnung“, konstatierte Trainer Heinzelmann nach der Partie. Er hofft, dass zumindest ein Teil der Mannschaft im Laufe dieser Woche zurückkehren kann, denn eine wichtige Aufgabe steht den Red Hocks in diesem Jahr noch bevor: Am Samstag, 17. Dezember, kommt der FC Stern München zum Pokal-Achtelfinale ab 18 Uhr an den Lech. Klarer Underdog ist der Zweitligist im Bayern-Derby übrigens nicht: Bislang sind die Münchener in der 2. Bundesliga noch ungeschlagen, sodass den Kauferingern ein echter „Pokalfight“ bevorstehen dürfte.