Red Hocks Kaufering bereits im Playoff-Modus

Von: Toni Schwaiger

Warmlaufen fürs Viertelfinale der Playoffs: Moritz Billes (vorne) und die Red Hocks Kaufering erwarten am Sonntag die DJK Holzbüttgen. © Floorball Deutschland

Kaufering – Obwohl die Playoff-­Qualifikation für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering bereits sicher war, reiste das Team mit Siegesam­bitionen in das nordrhein-westfälische Holzbüttgen. Denn das letzte Spiel der regulären Saison gegen den Tabellen­zweiten war einerseits ein wichtiger Test für das Playoff-Viertelfinale, in dem der Gegner wieder Holzbüttgen heißt.

Von Beginn an drückte das ballstarke Team der DJK Holzbüttgen den Red Hocks ihr Spiel auf. Unterstützt von den über 400 Zuschauern konnten sie sich in der Offensivzone festsetzten und ließen den Gästen dank eines aggressiven Gegenpressings nur wenige Möglichkeiten, ins Spiel zu finden. In der siebten Minute wurde der durch Krankheit bereits dezimierte Kader der Red Hocks noch einmal geschwächt, nachdem Martin Rieß während eines Gegenstoßes in einen harten Zweikampf verwickelt wurde und liegen blieb. Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung musste der so flinke Stürmer vom Feld begleitet werden und fiel für den Rest der Partie aus. Kurioses ereignete sich jedoch auf dem Weg zur Spielerbank der Kauferinger. Die Offiziellen pfiffen das Spiel wieder an, obwohl der Verletzte und seine Begleiter das Feld noch nicht verlassen hatten. Empört meldete sich Tobias Hutter zu Wort und wurde dafür mit einer Zweiminuten-Strafe belohnt.



Das darauf folgende Power­play der DJK beschert dem Heimteam die Führung. Zu inkonsequent verteidigten die Red Hocks in dieser Phase und auch danach. Beim 2:0 von Leo Häfner nur eine Minute später waren die Kauferinger zu nachlässig, um den platzierten Schuss zu blocken.



Auch im zweiten Drittel hatten die Kauferinger Probleme, ihr Spiel aufzuziehen. Zu viele technische Fehler und schlechte Pässe verhinderten ein gepflegtes Offensivspiel. Holzbüttgen hingegen nutzte diese Fehler gnadenlos und erhöhte noch vor Spielhälfte auf 5:0. Konterchancen hatten die Gäste reichlich, doch verwerten konnten sie diese nicht.



Erst im letzten Spielabschnitt brachten die Red Hocks noch einige gute Passkombinationen aufs Parkett und beschäftigten damit die Heimdefensive ordentlich. Allerdings: Die zwei Tore der Youngster Luis Rüger und Daniel Wipfler waren am Ende nur ein kleiner Trost für die ungenügende Leistung in den ersten beiden Dritteln. „Ab nächster Woche zählt es und bis dahin müssen wir eine Reaktion zeigen“, erklärt Angreifer Jan Küchli.



Zweimal gewinnen

Beim ersten Viertelfinalspiel der Bundesliga-Playoffs empfangen die Red Hocks Kaufering am kommenden Sonntag (16 Uhr) die DJK Holzbüttgen in eigener Halle. Das Rückspiel findet auswärts am 25. März um 18.30 Uhr statt. Zwei Siege sind erforderlich. Sofern nötig, gibt es tags darauf noch ein Entscheidungsspiel bei Gastgeber Holzbüttgen.