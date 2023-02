Red Hocks Kaufering ziehen in die Playoffs ein

Von: Toni Schwaiger

Die Red Hocks Kaufering sind in den Playoffs, das haben sie mit dem 4:1-Sieg gegen Dresden gesichert. © Finkenzeller (Archivbild)

Kaufering – Es hatte sich bereits abgezeichnet: Die Red Hocks Kaufering sind nach dem jüngsten Spieltag von einem der ersten acht Plätze der Floorball-Bundesliga nicht mehr zu verdrängen. Will heißen: Nach dem 4:1-Sieg am Samstag bei den Igels Dresden und der gleichzeitigen Niederlage der Red Devils Wernigerode, kann sich das Team von Coach Markus Heinzelmann über die Teilnahme an den diesjährigen Playoffs freuen.

Seitens der Red Hocks wollte man den Fokus in den beiden Wochenend-Partien gegen Dresden und Schriesheim auf die Defensive legen, nachdem man zuletzt recht viele Gegentore hinnehmen musste. „Gerade in knappen Spielen können wir uns das nicht leisten, da wir verhältnismäßig viel Aufwand betreiben müssen, um eigene Tore zu erarbeiten“, gab Markus Heinzelmann vor. Und tatsächlich gelang es den Lechfloorballern durchaus, diese Marschroute umzusetzen. Sechs Gegentore in zwei Parteien waren es am Ende; mit dieser defensiven Leistung waren die Red Hocks zufrieden. Auch wenn dies augenscheinlich zu Lasten der eigenen Offensive ging.



Mäßig starteten die Roten in die Partie gegen Dresden, erst kurz vor der ersten Drittelpause stellte Lauris Stiprais auf die 1:0-Führung. Ähnliches Bild in Abschnitt zwei, in dem Leevi Vänänen zumindest auf 2:0 erhöhen konnte. Im Schlussdrittel versuchte Dresden alles nach vorne zu werfen, doch die Defensive der Red Hocks stand sicher und in der 55. Minute sorgte Moritz Leonhardt für die Vorentscheidung. Zwar musste man in der 60. Spielminute den Anschluss zum 1:3 hinnehmen, doch quasi im Gegenzug sorgte abermals Leonhardt vor dem verwaisten Dresdner Tor für den 4:1-Erfolg.



Turbulenter Abschluss

Tags darauf gastierten die Red Hocks beim TV Schriersheim. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch Kaufering ließ sich davon nicht beirren und spielte munter nach vorne, ohne dabei die Defensive außer Acht zu lassen. Das lief soweit gut, mit einem 2:2 ging es erstmals in die Kabine. Torschützen für die Red Hocks waren Moritz Leonhardt und Jonas Fellner.



Im zweiten Drittel dasselbe Bild. Kaufering versuchte sein Spiel aufzuziehen, scheitert jedoch immer wieder am gut aufgelegten Goalie der Badener oder am eigenen Unvermögen. Bei einer 3:2-Führung (36.) für die Gastgeber geht‘s zum Pausentee und in den letzten Spielabschnitt. Und der hatte es nochmal in sich: Nach einem Alleingang und der Chance auf den Ausgleich wurde Arturs Bracka via Foul gestoppt, den fälligen Penalty vergab er dann aber. Als Tobias Hutterer wegen Stockschlags auf der Strafbank saß, erhöhte Schriersheim auf 4:2 und kurz vor Schluss mit einem Empty-Net-Goal auf 5:2.



Trotz der Niederlage im zweiten Spiel ist Kapitän Marco Keß zufrieden mit dem Wochenende: „Es war sicherlich kein Augenschmaus, aber am Ende des Tages zählt der Sieg und damit das Erreichen der Playoffs“. Das nächste Heimspiel bestreiten die Red Hocks am Sonntag um 18 Uhr im Kauferinger Sportzentrum. Sie erwarten die Piranhas Hamburg, derzeit Viertplatzierte der Bundesliga.