Red Hocks Kaufering: Erfolgreiche Revanche gegen Berlin

Von: Toni Schwaiger

Vor allem die Hintermannschaft um Torhüter Moritz Ballweg sicherte am Samstag drei Punkte in Berlin (schwarz-blau), vorne trafen die Red Hocks satte neun Mal. © Weyrauch

Kaufering – Nach mehreren starken Auftritten vor und nach dem Jahreswechsel gegen Gegner aus den hinteren Gefilden der Bundesliga-Tabelle wollten sich die Red Hocks am Wochenende auch gegen zwei Top-Teams der Liga die Leistungen behaupten. Das gelang gegen Berlin (9:4) besonders gut, gegen Rekordmeister Weißenfels immerhin phasenweise (6:7).

Die lange Anfahrt in die Bundeshauptstadt merkte man den „Roten vom Lech“ nicht an. Trotz eines frühen Rückstands ließen sich die Kauferinger nicht beeindrucken und spielten von Beginn an attraktiven Floorball. Für den Ausgleich sorgte Verteidiger Kriss Luzinskis mit einem abgefälschten Weitschuss. Von nun an lief‘s: Ein erzwungenes Eigentor und ein Doppelschlag von Moritz Leonhardt brachte den Red Hocks eine 4:1-Führung und Martin Rieß erhöhte kurz vor Drittelende nach toller Vorlage von Raphael Heinzelmann sogar auf 5:1.



Auch im letzten Drittel blieben die Kauferinger eiskalt und erhöhten durch Tobias Hutter und Leevi Väänänen auf 7:1. Danach folgte ein kleiner Einschnitt in einem insgesamt intensiven Spiel: Der Topscorer der Liga, der Finne Janne Makkonen, den die Red Hocks bis zu diesem Zeitpunkt gut im Griff hatten, verkürzte in den Schlussminuten auf 3:7. Doch Bene Richardon machte in Unterzahl mit dem 8:3 alles klar. Endstand war schließlich 9:4 aus Kauferinger Sicht, den Schlusspunkt hatte Moritz Leonhardt gesetzt.



Stürmer Tobias Hutter resümierte: „Wir hatten in diesem Spiel ein wahnsinnig gutes Timing, über die geschossenen Tore hinweg zu den wichtigen Safes sowie eine starke Defensive“, so Hutter, der am Sonntag verletzungsbedingt in die Zuschauerrolle gezwungen wurde.



Viel Selbstvertrauen



Was Hutter zu sehen bekam, war lange vielversprechend: Kaufering versuchte, die Intensität des Vortages auch gegen den UHC Weißenfels hochzuhalten und startete mit dem frühen 1:0 durch Leonhardt nach einem fein ausgespielten Konter. Die Führung hielt jedoch nicht allzu lange, Henri Kukkonen glich per Schlenzer aus der Halbposition zum 1:1 aus. Nun folgte eine weitere hitzige Phase: Nationalmannschaftskapitän Tim Böttcher verwandelte einen Volley und schoss den derzeit Drittplatzierten der Bundesliga in Führung, Kaufering ließ zwei Powerplays unge­nutzt.



Auch ins zweite Drittel starte­ten die Gäste prächtig: Leonhardt und Luis Rüger drehten auf 3:2. Doch wieder waren es Böttcher und Kukkonen, die das Spiel binnen weniger Minuten drehten, da die Defensive der Red Hocks zu viele Lücken im Slot aufwies. Es ging munter hin und her, das 4:4 besorgte Raphael Heinzelmann nach einem Konter wuchtig ins kurze Eck. Mit viel Druck erhöhte der UHC bis zur Pause auf 6:4.



Im letzten Abschnitt kamen die Red Hocks durch ein abermals frühes Tor wieder auf 6:5 ran. Für den Nackenschlag sorgte dann der Weißenfelser Max Blanke mit dem 7:5. Zwar kam Kaufering durch Moritz Leonhardt noch zum 6:7, doch mehr war nicht drin – auch nicht, als man Torhüter Tero Laitinen durch einen weiteren Feldspieler ersetzte.



Somit gehen die Red Hocks mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Partien. Denn am kommenden Wochenende ist bereits ein weiterer Doppelspieltag mit dem Pokalviertelfinale und einem Nachholspiel – beides gegen die Floor Fighters Chemnitz im Sportzentrum Kaufering. Anpfiff im Pokalspiel am Samstag ist um 18 Uhr, im Bundesligaspiel am Sonntag um 16 Uhr.