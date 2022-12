Red Hocks Kaufering verlieren in der Overtime

Teilen

Trug sich gegen die Berlin Rockets dreimal in die Torschützenliste der Red Hocks Kaufering ein: Moritz Leonhardt. Zum Sieg reichte das aber immer noch nicht. © Finkenzeller

Kaufering – Den Tabellenvierten aus Berlin haben die Red Hocks Kaufering am Samstag empfangen und insgeheim wohl auch gehofft, dass die Rockets nach der langen Anreise ein wenig müde sind. Obwohl die Hauptstädter als Favorit ins Spiel gingen, wollten die Kauferinger ihren positiven Entwicklungstrend bestätigen und die drei Punkte im Süden behalten. Doch die Rechnung ging nicht ganz auf.

Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen. Beide Teams mussten erst Mal ins Spiel finden. Der erste Dämpfer auf Seiten der Red Hocks ließ aber nicht lange auf sich warten. Der zweitbeste Scorer der Bundesliga, Vincent Jordan, gelangte in linker Halbposition an den Ball und schlenzte ihn ins kurze Eck. Das Gegentor wirkte wie ein Weckruf: Die Kauferinger intensivierten ihr Spiel mit kontrolliertem Aufbau. Der Ausgleich fiel via Freischlag: Tobias Hutter legte auf Moritz Leonhardt quer. Dieser verwandelte mit einem gezogenen Schuss. Im ersten Drittel kam dann von Berliner Seite keine große Gegenwehr mehr und die Red Hocks zogen bis zur Drittelpause auf 3:1 davon.



Das zweite Abschnitt ging ähnlich positiv weiter. Trotz einer Überzahl für Berlin bauten die Gastgeber die Führung weiter aus: 4:1. Im Nachgang wurde das Spiel hitziger, es gab Strafen auf beiden Seiten. Einen halbherzigen Berliner Pass fing Moritz Billes und spielt zu Moritz Leonhardt, der nur noch einschieben muss: 5:1. Eine vielversprechende Führung. Doch im weiteren Verlauf wurde das Spiel hektisch und zerfahren, was Berlin zu nutzen wusste: Bist zur Drittelpause schafften sie den 5:3-Anschluss.



Schlampiger Pass

Das letzte Drittel entwickelte sich ein „Coast-to-Coast“-Spiel. Vor allem individuelle Aktionen sorgten für Aufsehen. Während die Hauptstädter noch drei weitere Tore erzielten, gelang den Red Hocks nurmehr eines: 6:6 nach Ablauf der regulären Spielzeit. In der Verlängerung sahen die knapp 200 Zuschauern einen offenen Schlagabtausch. Passend zum Spielverlauf war es dann Berlin, das 30 Sekunden vor Ende das finale Tor erzielte. Jordan fängt einen schlampigen Pass in der Red Hocks-Verteidigung ab und schlenzt den Ball ins kurze Eck – Extrapunkt für Berlin.