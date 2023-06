Bundeswehr erspielt in Schondorf 3.000 Euro GemEINSAM

Von: Dieter Roettig

Für den guten Zweck: GemEINSAM-Vorsitzender Peter Raithel freute sich über den Scheck von Urban Schaidhauf (VR-Bank), Michael von Raison und Herbert Müller (Lions-Club) (v.l.). © Roettig

Schondorf – Bei Militärmusik denkt man unwillkürlich an Märsche, den Großen Zapfenstreich oder an die Deutschlandhymne. Die wurde zwar auch zum Finale des Benefizkonzerts in der Aula des Landheims Ammersee in Schondorf gespielt, davor gab es aber unerwartete musikalische Leckerbissen.

Bereits zum fünften Mal kam das Heeresmusikkorps Ulm auf Einladung des Dießener Lions-Clubs an den Ammersee, allerdings nicht in voller Stärke sondern in vier exzellenten Kammerbesetzungen. Der Erlös der Eintrittskarten, aufgestockt durch die Vereinsbank Landsberg-Ammersee, ging an den gemeinnützigen Verein „GemEINSAM Ammersee-West“. Peter Raithel, der unermüdliche Motor dieser wohltätigen Organisation, konnte sich über einen Scheck von 3.000 Euro freuen.



Neben ihrer Kernaufgabe, der musikalischen Umrahmung militärischer Veranstaltungen, tritt das Heeresmusikkorps Ulm in diversen Formationen bei Wohltätigkeitsveranstaltungen auf. In den letzten 25 Jahren wurden so über 1,5 Millionen Euro für die gute Sache eingespielt. Dabei gehört neben der Pflege traditioneller Militärmusik die Bearbeitungen klassischer und ausgefallener Werke zm Programm des sinfonischen Orchesters mit 50 studierten Musikerinnen und Musikern in vielfältigen Kammermusik-Ensembles.



Künftige Profis

Erstmals am Ammersee dabei war ein „Ensemble von freiwillig Wehrdienstleistenden“, die das Musikstudium noch vor sich haben, aber die schwere Aufnahmeprüfung zum Heeresmusikkorps geschafft haben. Die künftigen sechs männlichen und zwei weiblichen Profis unter Leitung von Hauptfeldwebel Fabian Barth meisterten bravourös Simon Zöchbauers „Avsked“ und Naoya Wadas „The wind blows where it wishes“. Oberstabsfeldwebel Thomas Schütte moderierte launig die Stücke an und klärte über die dem Publikum unbekannten Komponisten auf.



Viel beklatschte Kostproben brachten auf der Landheim-Bühne ein Klarinetten-Quartett mit drei Damen und nur einem männlichem Musiker sowie ein Holzbläser-Trio mit Flöte, Klarinette und Fagott. Laut wurde es bei einem virtuosen Trompeten-Quartett mit Percussion unter Leitung von Oberfeldwebel Marius Pfeil mit Hits wie „Tonight“, „America“ oder „Maria“ aus Leonard Bernsteins „West Side Story“.



Großes Lob für das gelungene Konzert der klingenden Bundeswehr-Botschafter kam von Lions-Präsident Herbert Müller und Schatzmeister Michael von Raison, der das Event organisiert hatte. Hauptmann Dominik Koch, Chef es Heeresmusikkorps Ulm, freute sich über den Beifall des Publikums, das lautstark eine Zugabe forderte. Die wurde aber bereits mit der Deutschlandhymne als traditionelle Schlussnummer in der Gesamtbesetzung gespielt.