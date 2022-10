Landsberg-Geltendorf: Linie 60 geht der Sprit aus

Von: Susanne Greiner

Teilen

Die Schneider Reisen GmbH hat die Linie 60 abgegeben. Die Kosten seien zu hoch. © Archivbild: Kruse

Landkreis – Der erste Busunternehmer gibt auf – zumindest, was die Linie Landsberg–Egling_Geltendorf betrifft: Schneider Reisen GmbH hat sich zum 31. Oktober von der Betriebs­pflicht der konzessionierten Linie 60 befreien lassen. Der Grund: die massiv gestiegenen Kosten.

Aufgefangen wird die Lücke durch den Landkreis, der die Schülerbeförderung sicherstellen muss. Der Kreisausschuss habe, in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern, diese Woche in nichtöffentlicher Sitzung einer Notvergabe an eine Bietergemeinschaft zugestimmt, informiert Landrats­amts-Pressesprecher Wolfgang Müller. Welche Bietergemeinschaft das ist, dürfe er noch nicht sagen, so Müller. Der Fahrplan, wohlgemerkt in ausgedünnter Form, werde aber demnächst auf der Seite der LVG zu sehen sein (www.lvg-bus.de). Welche Kosten dabei für den Landkreis anfallen, falle in den nichtöffentlichen Bereich, so Müller.

Der Kreisausschuss hatte in der gleichen Sitzung öffentlich einer Fortführung und einer Erhöhung des Dieselpreisausgleiches für die LVG-Unternehmen zugestimmt.

Mehr Geld für den Diesel

Es gibt mehr Geld für die Busunternehmen der Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG). Der Kreisausschuss beschloss diese Woche, den Dieselpreisausgleich bis Ende des Schuljahres fortzuführen und ihn zudem zu erhöhen.

Demnach wird der Landkreis den insgesamt acht Busunternehmen innerhalb der LVG pro Liter Diesel den Mehrbetrag ab 1,45 Euro ausgleichen. Aktuell steht der Diesel pro Liter bei rund 2,10 Euro, dementsprechend gäbe es aktuell für die Unternehmen 65 Cent pro Liter vom Landkreis. Bisher lag die Grenze, ab der ausgeglichen wird, bei 1,60 Euro. Bis dahin trage der Unternehmer das Risiko. Diese Beihilfe war bis 29. Juli befristet gewesen. Für die Verlängerung der Beihilfe hatten die Busunternehmer als ‚Risikogrenze‘ 1,30 Euro anvisiert.



Bisher habe der Dieselpreis­ausgleich den Landkreis rund 150.000 Euro gekostet, referierte Sachgebietsleiter Kreisentwicklung Rainer Mahl. Der Landkreis darf die Unternehmen, die nicht als Ausschreibungsverkehr, sondern eigenwirtschaftlich tätig sind, nur im Rahmen der De-Minimis-Beihilfe unterstützen – für jedes der acht LVG-Unternehmen wäre somit eine Beihilfe von maximal 200.000 Euro auf drei Jahre möglich. Insgesamt könnten demnach auf drei Jahre verteilt bis zu 1,6 Millionen Euro vom Landkreis an die Unternehmer fließen.



Sollte ein Busunternehmen ausfallen, müsste der Landkreis wegen der Beförderungspflicht der Schüler mit einer Notvergabe eingreifen – und das könnte deutlich teurer werden, so Mahl. Allein die Notvergabe der ehemaligen Eisele-Linien 13 und 14 habe 2019/2020 knapp 700.000 Euro gekostet.



Der Kreisausschuss stimmte der Fortführung des Dieselpreis­ausgleiches ab 1,45 Euro pro Liter rückwirkend ab 1. August einstimmig zu..