Bußgeldverfahren gegen Landsberger Schüler wird eingestellt

Von: Susanne Greiner

Der 19-jährige Schüler des IKG muss kein Bußgeld wegen Fehlens zahlen: Das Amtsgericht stellte das Verfahren wegen „geringer Schuld“ ein. © FKN

Landsberg – „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft“, freut sich Benedikt nach der Verhandlung am Montag. Der 19-jährige IKG-Schüler hatte im Juli 2022 zwei Tage im Unterricht gefehlt, um die von ihm im Kauferinger Ruder­verein trainierten Kinder zur Deutschen Meisterschaft in Bremen zu begleiten. Die Schulleitung hatte ihn daraufhin wegen unentschuldigtem Fehlen angezeigt (der KREISBOTE berichtete).

Vom Landratsamt war dem 19-Jährigen ein Bußgeld von 60 Euro auferlegt worden, wogegen Benedikt Einspruch erhob – weshalb der Fall neu verhandelt wurde. Dieses Verfahren stellte Richterin Dorothee Dirnbacher „wegen geringer Schuld“ ein. Damit entfällt auch das Bußgeld. Zwar sei der Tatbestand des „vorsätzlichen Fernbleibens vom Unterricht ohne Berechtigung“ erfüllt, so Dirnbacher. Sie könne auch verstehen, dass die Schule keinen Präzedenzfall wolle. Allerdings hätte man Benedikt laut Bayerischer Schulordnung „in begründeten Fällen“ beurlauben können.



Ob die Begleitung der von ihm trainierten Kinder ein „begründeter Fall“ war, sei eine Ermessensfrage. „Es ist ja nicht darum gegangen, zwei Tage früher in den Urlaub zu fahren“, relativierte die Richterin. Schule solle sich nicht nur auf Noten fokussieren, ehrenamtliches Engagement sei enorm wichtig und „lobenswert“. Zudem seien es zwei Tage im Juli gewesen, „wo nicht mehr allzu viel in der Schule passiert.“ Die Ablehnung müsse „wie ein Schlag ins Gesicht“ gewirkt haben, so Dirnbacher. Sie beurteilte den Ablehnungsgrund als „etwas einseitig“, auch weil Benedikt mit 19 Jahren alt genug sei, selbstverantwortlich zu entscheiden.



Benedikt verteidigte sich selbst. Die Meisterschaft sei etwas „Besonderes“ für die Kinder, die Begleitung durch eine Vertrauensperson wichtig. „Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass die Schulleitung meinen Antrag auf Beurlaubung ablehnt“, und das trotz eines ‚Bitt-Schreibens‘ des Bayerischen Ruderverbands. Die Schule hatte Benedikts mangelhafte Leistungen in Mathematik „und mindestens einem weiteren Fach“ als Grund für die Ablehnung genannt. Die Versetzung und das Bestehen des Abis seien in Gefahr.



Er sei sich bewusst, dass er „in Mathe mangelhaft“ sei, sagte Benedikt. Weshalb er auch vor der Fahrt nach Bremen mit seinem Mathelehrer gesprochen habe – der ihm versicherte, seine Versetzung sei nicht in Gefahr. An den zwei Tagen habe er letztendlich „40 Minuten Mathe“ verpasst. „Ich schwänze nicht und habe insgesamt eine Fehlzeit von nur drei Prozent.“ Und er habe die 11. Klasse ja auch bestanden und mache sein Abi. In Mathe sei er jetzt besser: „Der Lehrer ist deutlich glücklicher mit mir.“



Die anwesenden Mitschüler applaudierten nach dem Richterspruch. Ums Geld sei es ihm nicht gegangen, so Benedikt nach der Verhandlung. „Aber ich wollte ein Statement setzen.“ Das ist ihm gelungen.