Ein letzter Erfolg

Bye, bye Oberliga: HC Landsberg verzichtet auf Playdowns

Von: Susanne Greiner

Der HCL kehrt der Oberliga den Rücken zu: Die Riverkings verzichten auf die Playdown-Runde – und rutschen in die Bayernliga ab. © HCL

Landsberg - Trotz eines Heimsieges gegen die Tölzer Löwen: Am Montag hat der HC Landsberg seinen verzicht auf die Playdowns bekannt gegeben. Eine Lizenz für die Oberliga ist damit Geschichte, die Riverkings steigen ab – sportlich aufgrund einer DEB-Entscheidung ‚nur‘ in die Bayernliga.

Eigentlich bedeutet der Verzicht auf die Playdowns für einen Verein, dass er in der Ligen-Landschaft ganz unten anfangen muss. Das bleibt dem HCL erspart: Dank der Entscheidung des DEB werden die Riverkings als Oberliga-Tabellenletzter gesetzt und müssen nur ein Treppchen tiefer steigen..

In der Saison 2020/2021 hatte sich der Verein „aufgrund der damals herrschenden Ausgangsbedingungen“ für die Teilnahme an der Oberliga Süd entschieden, informiert Pressesprecher Joachim Simon. Seitdem hätten sich aber bereits einige dieser Bedingungen geändert – was die Riverkings „in den vergangenen zwei Jahren vor große Herausforderungen gestellt“ habe. Für die kommende Saison hätten sich diese Voraussetzungen nochmals derart verändert, dass sich der HCL als ehrenamtlich geführter Verein nicht mehr in der Lage sehe, die „weiteren Schritte und Maßnahmen im geforderten Umfang mitzugehen“.



Der Entschluss, nicht in die Play-Downs zu gehen, sei nicht leicht gewesen, sagt Präsident Frank Kurz. Dennoch, er sei im Präsidium „einstimmig und mit größter Überzeugung“ gefallen. Man dürfe den Verein mit über 300 Kindern im Eissport nicht durch „hohe finanzielle und strukturelle Risiken“ gefährden. Ohne diese „Risiken“ wäre ein Verbleib in der Oberliga aber nicht möglich gewesen, so Kurz. Denn für den HCL stehe „Nachwuchsarbeit und die dauerhafte Stabilität des Vereins über allem“. Für die Zukunft sieht Kurz eine „solide und konstante“ Entwicklung als Ziel.



„Natürlich bedauern wir den jetzt notwendig gewordenen Schritt sehr für unsere großartigen Fans, für die Mannschaft und unsere vielen Unterstützer“, betont der Präsident. Und bittet um Verständnis für die Entscheidung. Man bedanke sich bei Sponsoren und Unterstützern – auch für die weitere Unterstützung in der kommenden Spielzeit des Vereins.



Ein letzter Erfolg

Gegen die Tölzer Löwen verschafften sich die Riverkings am Freitag noch ein letztes Erfolgserlebnis: 5:4 punktete der HCL gegen die Tölzer – und das, obwohl die Gäste in Landsberg zuerst in Führung gingen. Und auch beim 2:1 und 3:2 ging Tölz jeweils voraus. Erst beim 4:3 konnte Frantisek Wagner zuerst punkten. Der gefürchtete Ausgleich kam kurz vor Schluss, sodass es in die Verlängerung ging. Und hier versenkte schon nach 23 Sekunden Michael Güßbacher den Puck zum 5:4.



Ein letzter Erfolg in der Oberliga. Denn das Auswärts-Derby gegen den EC Peiting am Sonntag verlor der HCL krachend mit 6:1. Was auch daran lag, dass Trainer Andreas Becher auf mehrere Spieler verzichten musste und nicht einmal drei Reihen stellen konnte. Aber auch trotz wiedergefundener Defensive im zweiten Drittel: Die vier Gegentore im ersten Drittel konnten die Landsberger nicht mehr ausgleichen. Die zwei letzten Treffer der Peitinger und auch der einzige der Landsberger fielen im letzten Drittel.

Das erste Playdown-Spiel wäre das gegen Klostersee übermorgen, am 10. März gewesen. Klostersee kann sich freuen: Der Verein bleibt somit sicher in der Oberliga.