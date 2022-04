„Café con leche“ in Palma: Ex-Löwen-Treff auf Mallorca

Von: Thomas Ernstberger

„Café con leche“ in Palma de Mallorca (von links): Guillermo Vallori, KREISBOTEN-Kolumnist Thomas Ernstberger und Alex Schmidt. © Ernstberger

Diese Zeilen entstehen auf der „schönsten Insel der Welt“. Mallorca, im Speziellen mein Lieblingsort Colonia de Sant Jordi ganz im Süden, ist seit vielen Jahren mein Rückzugsort. Hier geht beides: abschalten und arbeiten. Und das zu jeder Jahreszeit.

Jetzt wurde Mallorca zum Treffpunkt von zwei Ehemaligen des TSV 1860 München.

In einem Café in der Insel-­Hauptstadt sahen sich der frühere Löwen-Trainer Alex Schmidt und sein „Capitano“, der Mallorquiner Gui Vallori, wieder – knapp zehn Jahre, nachdem sie 2012/13 als Chefcoach und Kapitän der Mannschaft in der 2. Liga an der Grünwalder Straße zusammengearbeitet hatten.

Schmidt, vor kurzem bei Zweitligist Dynamo Dresden, mit dem er aufgestiegen war, entlassen, hatte mich gefragt, ob wir uns bei seinem Kurztrip auf die Insel zu Dritt treffen könnten. Kein Problem, schließlich ist mein Kontakt zu Vallori nie abgerissen, nachdem er die Löwen 2016 verlassen hatte und in die Heimat zurückgekehrt war, wo er noch bis 2020 für Atlético Baleares in der dritten spanischen Liga spielte. Ich habe im renovierten „Estadio Balear“ mehrere Spiele von ihm gesehen. Jetzt arbeitet der ehemalige Verteidiger übrigens wieder in seinem erlernten Beruf: als Lehrer.

Klar, das Hallo war groß, beim Wiedersehen. Auch klar: Die Gespräche beim „Café con leche“ drehten sich fast ausschließlich um den Fußball. Und da natürlich in erster Linie um die gemeinsame Zeit bei den Blauen. „Weißt du noch, wie ich dich damals im Sommer-Trainingslager in Bad Häring zum Kapitän gemacht habe?“, fragte Schmidt. „Vorgänger Benny Lauth war ziemlich angefressen und die Münchner Zeitungen haben am nächsten Tag geschrieben, ich hätte ihn rasiert“, war nur eine von vielen Erinnerungen an die alten Zeiten.

Bei Schmidt muss ich immer an eine Geschichte aus Köpenick denken. Bei Union Berlin feierte er als Nachfolger von Reiner Maurer im November 2012 seine Chefcoach-Premiere. Ein 2:2 nach 2:0-Führung durch zwei Tore von Lauth. Nach dem Spiel wurde sein Debüt allerdings komplett zur Nebensache. Denn auf der Tribüne hatte überraschend der englische Star-Trainer Sven-Göran Eriksson Platz genommen, den Investor Hasan Ismaik als Coach installieren wollte. Doch dieser Plan zerschlug sich – und Schmidt, ein gebürtiger Augsburger, blieb bis Ende August 2013 Trainer. Nach dem 0:2 gegen Sandhausen war dann aber Schluss.

Und Vallori? Da erinnere ich mich an sein Debüt in Aue im Vogtland, an sein eminent wichtiges Kopfball-Tor zum 1:1 und den Kreuzbandriss im Mai 2015, beides beim 2:1 gegen Nürnberg, einen Besuch im Krankenhaus – und vor allem: an einen sympathischen Sportsmann mit ungeheurer Präsenz auf dem Platz, der für die Löwen immer alles gab.

Es hat riesigen Spaß gemacht, die beiden mal wieder zu treffen.