Care-Pakete aus Landsberg nach Butscha

Von: Sabine Fleischer

Optimal verpackte Hilfeleistungen für die Stadt Butscha in der Ukraine von den Schülern der FOS/BOS-Schüler und dem verein „Freiheit Demokratie“. © Freiheit Demokratie

Landsberg – „Allen helfen, so viel wir können und wo wir können.“ In seiner bereits fünften Aktion hat der Verein Freiheit Demokratie aus Landsberg fast 250 Lebensmittel- und Hygienepakete nach Irpin und Butscha geschickt.

Insgesamt rund 1,5 Tonnen Hilfsmittel aus Sach- und Lebensmittelspenden verpackten Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Landsberg am Ende April in handliche Care-Pakete. „Es war wirklich beeindruckend, wie viele Schüler sich sofort bereit erklärt haben, unserem Verein zu helfen“, freute sich der 1. Vorstand Christian Bieber und dankte auch der Firma Redl für die bereitgestellten Kartonagen, in die jeder Artikel einem Lebensmittel-Tetris gleich exakt eingepackt wurde musste. Solche quasi ‚standardisierten‘ Care-Pakete helfen ungemein bei den Zollmodalitäten und erleichtern den Weitertransport zu den einzelnen Menschen in der Ukraine.



Zudem konnten auch ein Notstromaggregat sowie fünf Gaskocher mit 50 Kartuschen von Spendengeldern des April-Flohmarkts auf der Waitzinger Wiese angeschafft werden. Diese würden insbesondere von jenen benötigt, die keine der Hilfsstationen in der Ukraine erreichen könnten, sagt Bieber.



Am vergangenen Freitag ging es dann vollbeladen in Richtung Kiew über die ungarisch-ukrainische Grenze los; jederzeit konnte man die Tour-Standorte live über einen Button auf der Webseite https://freiheit-demokratie verfolgen. Vor Ort in Irpin und Butcha wurden dann die Pakete aus Landsberg direkt an die Menschen verteilt.