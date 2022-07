Sag leise Servus!

Michael Bauer: von der Kommandobrücke aufs Ruhebankerl

Dieter Roettig

Probesitzen auf seinem Ruhestandsbankerl: Michael Bauer, eingerahmt von Vize-Landrätin Margit Horner-Spindler (links) und Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsitzender Sandra Perzul (rechts). Dahinter Trachtler Sepp Kaindl, Eselfarmerin Anahid Klotz und Herbert Kirsch, Kuratoriumsvorsitzender der Carl-Orff-Stiftung (von links). © Roettig

Dießen – Die Bezeichnung „Schulleiter“ sage bei weitem nicht aus, welch enormes Aufgabengebiet sich dahinter verbirgt. Barbara Trischberger, Konrektorin der Carl-Orff-Schule, stellte es bei der Verabschiedung von Michael Bauer klar. Es sei der Job eines Steuermanns, bei dem man 600 Schüler, 1.200 Eltern­teile, 60 Lehrkräfte sowie das außerschulische Personal „mit Ruhe und Gelassenheit durch nicht immer einfache Gewässer führen muss.“

Nach 21 Jahren hat Michael Bauer jetzt die Kommandobrücke verlassen. In einer emotionalen Abschiedsfeier dankten ihm Kollegium und Mitarbeiter sowie langjährige Mitstreiter auf der kommunalen Ebene. Allen voran Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul auch in ihrer Eigen­schaft als Schulverbandsvorsitzende. Nach insgesamt 45 Jahren im Schuldienst gehe die Ära Bauer jetzt zu Ende. „Aber die Wehmut soll schnell in Neugier wechseln, was da jetzt auf ihn zukommt“, hoffte Perzul.



Darüber mache sie sich keine Sorgen, ergänzte die stellver­tretende Landrätin Margit Horner-Spindler. Als Leiter der Uttinger Blasmusikfreunde und zweifacher Opa erwarten ihn jetzt „abseits des Riesenpakets an Verantwortung“ andere Aufgaben. Im übrigen könne sie ihm im Namen des Landrats und des Schulamtes für die stets fruchtbare Zusammenarbeit ein hervorragendes „Abschlusszeugnis“ konstatieren.



Dank und Anerkennung übermittelte ihm auch Prof. Dr. Ulrike Jungmair vom Orff-Institut des Salzburger Mozarteums. Sie habe 2002 bei der Umbenennung in „Carl-Orff-Schule“ die „Taufrede“ gehalten. Rektor Michael Bauer sei es gelungen, aus der COS ein Vorzeigeprojekt mit internationaler Anerkennung zu machen.



Dabei erinnerte sich Bauer an die vielen Begegnungen mit der Orff-Witwe Liselotte als Förderin der Schule: „Über die Jahre entstand eine freundschaftliche Verbindung bis zu ihrem Tod.“ Man habe es geschafft, in der Grundschule am Anfang einer Klasse pro Jahrgangsstufe schon erweiterten Musikunterricht anzubieten: „Der Erfolg gab uns recht, und zwar nicht nur im musikalischen Bereich, sondern auch in den Bereichen Konzentration und Umgang miteinander.“ Viele musikalische Projekte seien seitdem entstanden wie „Der Mond“, „Ritter Rost“, Zirkusveranstaltungen oder Orff-Jubiläumsfeiern. Nur logisch, dass die COS neben Altötting zur „Musikhauptschule“ im Bezirk Oberbayern ernannt wurde.



Neben dem Schwerpunkt Musik hat Michael Bauer auch die tiergestützte Pädagogik eingeführt. Mit Anahid Klotz von der Asinella-Eselfarm in Pähl wurden Hunderte von Eselwanderungen absolviert. Klotz in ihrem Grußwort: „Ich danke Michael Bauer für seine Pionierarbeit, Pädagogen mit langen Ohren eingesetzt zu haben.“



Sag leise Servus!



Musikalisch endete der Abschiedsabend für Michael Bauer. Sein Freund Sepp Kaindl vom Heimat- und Trachtenverein interpretierte das Lied vom „Armen Dorfschulmeisterlein“ und der Chor des Lehrerkollegiums sang zur Salonorchesterbegleitung „Sag beim Abschied leise Servus.“ Gerührt nahm Michael Bauer Platz auf einer massiven Fichtenholzbank, die ihm seine Kollegen für den Unruhestand gestiftet haben.