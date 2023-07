Mehrzweckhalle Dießen: Hackschnitzel statt Erdgas?

Von: Dieter Roettig

Die Dießener Mehrweckhalle (rechts) wird von einer Gasheizungsanlage aus der Carl-Orff-Schule (links) versorgt. Jetzt ist einer Alternative mit Hackschnitzeln im Gespräch. © Roettig

Dießen - Über Totalsanierung oder gar Abriss und Neubau der Sport- und Mehrzweckhalle am Baumschulweg wurde im Dießener Gemeinderat bereits ausführlich diskutiert. Jetzt ging es in der jüngsten Sitzung um die Heizungsanlage mit den Alternativen Gas oder Hackschnitzeln.

Im Zuge der Grundlagenermittlung einer Sanierung mit Erneuerung der Lüftungsanlage wurde die Heizungsanlage der benachbarten Carl-Orff-Grund- und Mittelschule (COS) genau unter die Lupe genommen. Denn die Mehrzweckhalle wird wärmetechnisch von der Schule mit einer Gasheizungsanlage versorgt. Da diese bereits 35 Jahre alt ist, riet Gutachter Wolfgang Schwelger vom IWS-Ingenieur­büro für Energie- und Gebäudetechnik dringend zu einer Erneuerung. Dabei hat er eine alternative Wärmeversorgung mit Holz und Biomasse auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht.



Einbezogen in die Berechnungen sollten neben Schule und Mehrzweckhalle auch weitere kommunale Gebäude auf dem Gelände sowie an der Fitz-Winter-Straße: Bau- und Wertstoffhof, die Halle der Freiwillige Feuerwehr, ein Wohnhaus mit sechs Parteien sowie die geplante Kindertagesstätte. Da die Heizung in der Feuerwehrhalle erst sechs Jahre alt ist, wurde sie ausgeklammert. Sie könnte durch eine Wärmepumpe ersetzt werden.



Wolfgang Schwelger verglich in seiner Machbarkeitsstudie aus ökologischer und ökonomischer Sicht die Gasheizung mit einer Biomasseheizungsanlage. Hier würde mit gehackten Restholz aus dem Gemeindeforst, Gehölzschnitt aus dem Gemeindebereich sowie gekauften Hackschnitzeln befeuert.



Dies sei kostengünstiger als Gas, allerdings würde eine neue Hackschnitzelheizung mindestens fünf Millionen Euro kosten, also ein Vielfaches als die Erneuerung der Gasheizung. Selbst mit einer staatlichen Förderung von 20 Prozent sei die Biomasse-Heizung wegen den gewaltigen Investitionskosten wesentlich teurer. Erst mit einer Verdoppelung der Förderung und einer jährlichen Laufzeit von 2.000 Stunden würde sich das ganze rentieren. Dementsprechend könnte die neue Anlage programmiert werden.



Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Planungen für eine Biomasseheizungsanlage weiter zu verfolgen. Zur Abklärung von möglichen staatlichen Förderungen wird ein Fachbüro für Heizung, Lüftung und Sanitär beauftragt.